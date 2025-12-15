Après Pierre‐Édouard Stérin, le groupe Bolloré investit dans la start‐up nantaise des « Nuits du bien commun »

Derrière les célèbres « Nuits du bien commun» lancées par le milliardaire réactionnaire Pierre-Édouard Stérin, on trouve une discrète start-up nantaise, baptisée Obole. Une entreprise dont une partie du capital est détenue par le groupe d'un autre milliardaire proche de l'extrême droite : Vincent Bolloré.

Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin devant le cours Cambronne de Nantes, en face duquel est basée Obole. Montage : Thibault Dumas / Mediacités

Ce sont les 179 mètres les plus élégants de Nantes : le cours Cambronne, ses rangées de tilleuls soigneusement taillés, ses hôtels particuliers de style néoclassique, sa statue de bronze du célèbre général d’Empire. C’est là, juste en face de son entrée ouest, dans le hall d’un immeuble du XIXᵉ siècle, que l’on trouve inscrits pêle‐mêle sur une boîte aux lettres « La Nuit du bien commun », « Grinn Tech » et surtout « Obole digitale ».

Obole, un nom banal pour une start‐up nantaise derrière laquelle se cachent les organisateurs des « Nuits du bien commun ». Ces fameuses – et très controversées – soirées caritatives récoltent des dons pour des dizaines d’associations, dont certaines sont proches des mouvements anti‐IVG et des sphères catholiques traditionalistes, à l’image de Marthe & Marie, Laissez les servir ou Familya…     

Depuis 2017, l’organisation de ces galas repose sur cette société créée il y a dix ans et qui compte désormais 32 salariés. « Une partie des équipes sont ici à Nantes, où nous sommes une petite dizaine », nous indique une employée sur place, alors que l’entreprise dispose aussi de bureaux à Paris [lire encadré ci‐dessous]. À travers Obole, on découvre aussi un lien capitalistique inédit entre deux milliardaires conservateurs et proches de l’extrême droite : Vincent Bolloré et Pierre‐Édouard Stérin. 
Bolloré, Stérin et la financière de l’extrême droite radicale
Le premier a fait récemment son entrée au capital de la société, comme Mediacités est en mesure de le révéler. Selon nos informations, le groupe de l’industriel …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 9 minutes

Favorite

Par Maïa Courtois et Annabelle Martella

1 / ?