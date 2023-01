Trois ans après les dernières élections municipales, il reste encore des choses à dire sur le déroulement de ce scrutin à Toulouse. Si le montant des dons reçus par Jean-Luc Moudenc et celui de ses dépenses de campagne ont déjà été révélés par Mediacités, la contribution du microparti du maire de Toulouse est largement méconnue.

Or, Pour Toulouse, le microparti de Jean-Luc Moudenc, est une formation politique riche. Elle a déclaré 477 991 euros de dons reçus en 2019 et 144 394 euros en 2020. À ces montants s’ajoutent chaque année 50 000 euros de cotisations par les élus de la majorité municipale.

Cumulés aux sommes récoltés les années précédentes, Pour Toulouse dispose d'un trésor de guerre qui lui a permis de contribuer massivement à la réélection du maire de Toulouse. Alors qu’en 2018, le microparti n’avait déboursé que 40 000 euros, ses dépenses ont explosé en 2019, passant à 307 200 euros !

Selon ses comptes déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), 155 000 euros ont été engloutis dans le poste « communication », 47 000 euros dans le poste « congrès et manifestation », 43 378 euros dans des « achats divers », 20 050 euros en « salaires et traitements » pour un emploi à tiers-temps et 13 469 euros en frais de « déplacements et réceptions ».

270 000 euros dépensés en pré-campagne

Seule une faible fraction de ces dépenses ont été int . . .