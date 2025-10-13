Pourquoi Soliha Haute‐Garonne est en redressement judiciaire

L’association pour l’accès au logement dirigée par l’ancien responsable macroniste Pierre Castéras accuserait un déficit de 1,4 million d’euros sur l'exercice 2024. La faute à une baisse des subventions, mais aussi à une hausse de la masse salariale et à une acquisition immobilière imprudente.

Fondée le 14 octobre 1985, c’est au tribunal de commerce que l’association Soliha Haute‐Garonne s’apprête à célébrer ses 40 ans. La « vénérable institution » dédiée à « l’accès et au maintien dans l’habitat des personnes défavorisées » a été mise en redressement judiciaire ce 13 octobre, comme l’avait annoncé son directeur, l’ancien responsable macroniste Pierre Castéras au personnel quelques jours plutôt, dans un courrier de sept pages. 

Dans sa missive datée du 7 octobre, le directeur de l’association rappelle qu’au terme de l’exercice 2023, le déficit de Soliha Haute‐Garonne s’élevait à 253 000 euros. Pour 2024, il annonce un « produit d’exploitation de 6 426 784 euros en baisse de 7,6 % et un résultat lourdement déficitaire », sans en préciser le montant.

Pourtant, dès mai 2025, François Maynadier, président de Soliha 31, indiquait à son commissaire aux comptes que « le résultat prévisionnel de l’exercice clos au 31 décembre 2024 serait déficitaire d’environ 1 400 000 euros ». Contacté par Mediacités pour expliquer ce krach, Pierre Castéras nous a fait savoir, via son avocat Simon Cohen, qu’il ne répondrait pas à nos questions. 

 
Baisse et disparition de subventions
Dans sa lettre aux salariés, le directeur de Soliha avance plusieurs explications, notamment, « la baisse des produits d’exploitation de …

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Elsa Sabado

1 / ?