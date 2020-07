Lille : pour un gouvernement métropolitain démocratique

L’élection du nouveau président de la Métropole européenne de Lille (MEL), prévu le 9 juillet, ne doit pas se faire en catimini, à la faveur d’arbitrages obscurs entre élus, mais de façon transparente et sur la base d’un projet clair pour le mandat 2020-2026. C’est le fondement de cette tribune, rédigée par des citoyens ordinaires et ouverte à la signature.

Les 15 mars et 28 juin, nous, citoyen.n.es des 95 communes de la Métropole Européenne de Lille (MEL) avons été appelés à renouveler les conseils municipaux et, indirectement, le conseil de la métropole. Et c’est ce conseil qui, à son tour, élira la/le président.e, les vice-président.e.s et le bureau de la MEL le 9 juillet prochain.

Que ce soit dans l’espace médiatique ou politique, la campagne électorale a pu donner l’impression que l’échelon municipal est premier, le métropolitain second. Rien n’est plus trompeur ! Si l’on regarde la réalité budgétaire, le budget de la MEL (2 milliards d’euros) équivaut aujourd’hui à la totalité des budgets municipaux des 95 communes qui la composent.

Le conseil métropolitain décide des politiques de transport, de logement, d’eau-assainissement, de gestion des déchets, de développement économique, d’aménagement, de voirie, de culture, de sport, d’enseignement supérieur et de recherche, etc. Autant de compétences majeures qui ont des conséquences concrètes sur le quotidien de la population, pour limiter les prix de l’immobilier, réduire les embouteillages, lutter contre la pollution de l’air… Malgré cette primauté institutionnelle et politique évidente, concrète et indiscutable, le jeu politique local nous détourne de cette réalité fondamentale et focalise l’attention du public sur les joutes municipales.

La démocratie est sortie très affaiblie des municipales. Elle ne doit pas subir de nouveaux dommages à l’occasion de l’élection du nouvel exécutif de la MEL. Le calendrier de désignation de ceux qui présideront pour six ans aux destinées d’une métropole de plus d’un million d’habitants est particulièrement resserré. D’ici au 9 juillet, les nouveaux conseillers – mais surtout les listes et appareils militants dont ils relèvent – auront mené, loin des yeux du public, les tractations scellant le choix des instances dirigeantes de la métropole.

On ne peut plus accepter, en tant que citoyen.n.es un mécanisme électoral qui détourne la démocratie. Pour nombre d’observateurs, quelles que soient leurs options politiques, cette manière d’opérer procède de la « politique confisquée », titre d’un ouvrage des chercheurs en sciences politiques Fabien Desage et David Guéranger, ou de « l’arnaque démocratique », pour reprendre l’expression employée par l’un des candidats durant la campagne municipale lilloise. A la sur-incarnation municipale du jeu électoral répond la désincarnation des enjeux métropolitains et, in fine, leur escamotage dans l’espace politique.

Nous, citoyen.n.es métropolitains, refusons que l’exécutif de toute une métropole soit désigné en catimini, sans positionnement politique affiché des candidats et sans stratégie préalablement exposée par ceux qui brigueront la direction de l’instance métropolitaine. Nous avons pu observer le déficit démocratique dont souffre cette intercommunalité et les anomalies qu’elle a révélées malgré elle depuis 2014 :

absence de stratégie globale de la MEL, logique du « consensus mou » et du clientélisme municipal, politique de guichet

absence d’un réel portage politique des missions assignées à la MEL, qui livre en réalité le contrôle du pouvoir aux maires et à leurs entourages techniques et administratifs, selon des logiques qui reproduisent des hiérarchies notabiliaires, et selon des règles corporatives et un entre-soi délétère pour la confiance des citoyens dans la politique

absence de contrôle des élus les un.es sur les autres. Les compromis et l’interdépendance entre élus au sein de la MEL empêche de lancer l’alerte ou de dénoncer des scandales, comme l’a montré l’inertie coupable de la quasi-totalité des élu.e.s face aux mises en examen du président sortant

La réponse à cela est politique et relève non pas de ceux que nous choisirons dans nos communes, mais du citoyen et des acteurs métropolitains. C’est pourquoi nous réclamons :

que le nouvel exécutif métropolitain soumette au vote solennel des conseillers communautaires, dans les 90 jours suivant son élection, un projet politique clair, construit avec la population et assorti d’un calendrier précis (à la manière d’une déclaration de politique générale d’un nouveau Premier ministre devant l’Assemblée nationale). que le nouvel exécutif métropolitain s’engage à créer dans les meilleurs délais une convention citoyenne métropolitaine (à l’image de la convention citoyenne pour le climat) afin d’associer les citoyens à la décision publique. Cette convention citoyenne, composée de citoyens tirés au sort, aurait pour mission de s’assurer de la bonne exécution du projet métropolitain tout au long du mandat et bénéficierait d’un droit d’interpellation officiel auprès des élus lui permettant de demander des explications sur les politiques menées.

Nous, citoyen.n.es, sommes persuadés que ces mesures, qui anticiperaient une désignation des conseillers communautaires au suffrage universel direct et à des mesures supplémentaires de publicité des débats et des décisions, permettraient l’émergence d’une action métropolitaine démocratique, et donc capable de redistribution et de planification. En somme d’une action publique métropolitaine plus juste et utile, favorisant la ré-implication des citoyens au bon niveau de pouvoir.

Liste des premiers signataires :

Samira Ajbli, Déborah André, Faustine Balmelle, Dominique Balvet, Benjamin Bellynck, Marie Boucknooghe, Frédérique Brillot, Philippe Brizard, Robert Brunet, Dominique Cambrésy, Nina Cauvin, Isabelle Colnenne, Simon Coutel, Charlotte Culine, Alain Descamps, Esther Dehoux, Fabien Delecroix, Marc Delgrange, Michèle Deneubourg, Fabien Desage, Julie Deconinck, Julie Deville, Bertrand Dobrakoski, Jacques Dupont, Julien Ente, Olivier Esteves, Gisèle Hubert, Jonathan Janssens, Emmanuelle Jourdan-Chartier, Nicolas Kaciaf, Diéguéry Kante, Eva Kovacova, Françoise Laurent, Gilles Laurent, Loïc Lebez, Mélanie Ledoux, Rémi Lefebvre, Hélène Legrand, Christian Lenoir, Louis Leroy, Christopher Liénard, Pierre Mathiot, Hervé Passot, Laurent Perin, Sylvain Petit, Marc Perrillat, Adrien Poteaux, Anne Priem, Yves Renard, Cyprien Richer, Cédric Ringeval, Pauline Ségard, Jean-Louis Serre, Karine Toffolo, Philippe Vanhersecke, Philippe Vervaecke, Anita Villers, Katy Vuylsteker