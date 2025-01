« Le nombre de conflits environnementaux augmente chaque année »

Dans un recensement unique en France, la géographe toulousaine Léa Sébastien a identifié 371 conflits environnementaux liés à un projet d'aménagement dans les huit départements de l'ex Midi-Pyrénées entre 2000 et 2020. De plus en plus nombreuses, ces contestations témoignent des limites des outils de concertation mis en plus depuis près de trente ans. Entretien.