Procès Arribagé : le parquet général requiert inéligibilité sans exécution provisoire

Accusée d’avoir participé à l’entreprise de décrédibilisation de l’actuelle députée Corinne Vignon lors des élections de 2017, Laurence Arribagé comparaissait devant la Cour d’appel de Paris les 27 et 28 novembre. L'ex-élue et ses avocats ont plaidé la faute morale, mais nient l’infraction pénale. Le parquet général n'a pas requis d'exécution provisoire.

Si la Cour d'appel de Paris suit les réquisitions, Laurence Arribagé pourrait être condamnée sans exécution provisoire. / Rémy Gabalda.

« Ces débats nous ont éclairés sur la sociologie du monde de l’entreprise, la sociologie du monde électoral », sourit Laurent De Caunes, avocat de la députée macroniste Corinne Vignon, en débutant sa plaidoirie ce 27 novembre au soir.

Certes, on peut se féliciter de cette mise en lumière des tambouilles politiciennes et médiatiques toulousaines. Cela dit, le dossier qui a occupé la Cour d’appel de Paris pendant deux jours ne volait pas très haut. Pour rappel, l’ancienne adjointe de Jean‐Luc Moudenc, Laurence Arribagé, est poursuivie pour recel de dénonciation calomnieuse, recel de prise illégale d’intérêt et recel de violation du secret professionnel.

Avec l’ancien haut fonctionnaire des impôts Marc Menvielle et le chef d’entreprise Frédéric Sartorelli, elle aurait participé à une entreprise de dénigrement de sa rivale Corinne Vignon lors de l’entre-deux-tours des élections législatives 2017.

En janvier 2024, l’ancienne députée LR a été condamnée à trois ans de prison avec sursis, 10 000 euros d’amende, et 5 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Malgré son appel de la condamnation, elle avait donc dû démissionner de ses mandats d’adjointe …

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 3 minutes

Par Pauline Chambost

