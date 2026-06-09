Enquête inédite sur la pollution : venez rencontrer les journalistes de Mediacités et We Report à Lyon

Le 29 juin, nous vous invitons à débattre avec les journalistes de Mediacités et du collectif We Report à la Public Factory à Lyon. Le jour même, l'équipe révélera une enquête inédite sur la pollution des cours d'eau.

Préparez‐vous pour la nouvelle enquête environnementale de Mediacités avec le collectif de journalistes indépendants We Report. Le 29 juin prochain, l’équipe révélera une série d’articles inédite sur la pollution des cours d’eau lors d’un événement organisé à Lyon, en présence d’experts de la question. Les résultats de cette investigation seront publiés, dans la journée du 29 juin, sur Mediacités et chez d’autres médias partenaires.

Le soir à 18 heures, venez rencontrer et débattre avec les journalistes Émilie Rosso, Mathieu Martinière et Mathieu Périsse, auteurs de cette enquête, à la Public Factory, un lieu géré par Sciences Po Lyon [adresse et autres infos pratiques ci‐dessous]. L’équipe reviendra sur son travail, tout au long de ces douze derniers mois, avec des data‐analystes et des scientifiques.

Cette enquête d’Émilie Rosso, Mathieu Martinière et Mathieu Périsse, journalistes du collectif We Report, est portée par Mediacités et soutenue par le Fonds pour une presse libre (FPL).

Inscrivez‐vous pour participer à la rencontre du 29 juin 2026 :





Infos pratiques

Lundi 29 juin - 18h ;

; Accueil du public à 17h30 – Fin de la rencontre vers 20h30 ;

– Fin de la rencontre vers 20h30 ; Public Factory de Sciences Po Lyon – 10 ruelle du Grand Casernement, 69007 Lyon (au sein du Parc Blandan) ;

de Sciences Po Lyon – 10 ruelle du Grand Casernement, 69007 Lyon (au sein du Parc Blandan) ; Entrée gratuite sur inscription et dans la limite des places disponibles.

