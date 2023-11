Notre journal s’associe avec le trimestriel qui « raconte l’actualité en bande dessinée » pour co-publier une BD-enquête consacrée à la privatisation de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. Une première dans nos pages !

C’est une première dont nous sommes très fiers. Dans le numéro #42 de La Revue dessinée, actuellement en librairie, les lecteurs du trimestriel qui « raconte l’actualité en bande dessinée » découvriront une enquête réalisée en partenariat avec Mediacités. Et réciproquement : ce mercredi 22 novembre, nous publions dans nos pages ce travail au long cours consacré à la privatisation de l’aéroport Lyon Saint‐Exupéry. La première BD‐enquête à lire sur Mediacités depuis la création de notre journal il y a sept ans.

Initiée en septembre 2022, celle‐ci a nécessité de longs mois de préparation. Et même plus… Notre journaliste Isabelle Jarjaille enquête depuis 2019 sur la gestion de « Saint‐Ex » [retrouver notre dossier dédié]. Elle s’est replongée dans les dizaines de rapports, notes et audits qu’elle a compilés au fil des années, a actualisé les chiffres et autres résultats financiers, a repris contact avec certaines sources et interviewé de nouveaux interlocuteurs.

Trois couleurs pour un article

À l’issue de ce travail, Isabelle a abouti à un article un peu particulier écrit en trois couleurs : une pour le texte destiné aux cartouches (les encadrés rectangulaires des cases), une pour les citations contenues dans les bulles des « personnages », une dernière pour fournir des informations à transmettre dans le dessin.

Sur cette base et sur un corpus de photos et documents que nous lui avons fournis, la dessinatrice Pauline Hébert a relevé le défi de mettre en images la stratégie de conquête des aéroports de France par Vinci ou la façon dont le groupe a siphonné la trésorerie de Lyon Saint‐Exupéry. Après un certain nombre d’échanges entre la dessinatrice, l’équipe de La Revue dessinée et notre journaliste, le « BAT » (Bon à tirer) a enfin été finalisé le mois dernier.

« Pour une BD de 25 pages, on a besoin de beaucoup de matière, d’un récit fort avec plusieurs tiroirs »

Avec cette BD‐enquête, Mediacités rejoint la prestigieuse liste des partenaires de La Revue dessinée, aux côtés de Mediapart, Les Jours, Disclose, de la revue naturaliste La Salamandre et du média breton d’investigation Splann !. « S’associer entre médias indépendants permet de cumuler les compétences et de prolonger des sujets en bande dessinée ou de leur redonner une seconde vie, commente Baptiste Bouthier, rédacteur en chef adjoint de La Revue. Avec nos partenaires, spécialistes d’un sujet ou d’un territoire, comme c’est le cas de Mediacités, nous partageons un savoir‐faire dans l’enquête. »

Vinci et l’aéroport lyonnais : une résonance nationale

Plusieurs sujets avaient été évoqués par nos deux équipes. « Nous avons retenus celui de Lyon Saint‐Exupéry pour sa résonance nationale, parce qu’il implique des acteurs d’envergure comme le groupe Vinci, poursuit Baptiste Bouthier. Un autre critère a également joué : pour une BD de 25 pages, on a besoin de beaucoup de matière, d’un récit fort avec plusieurs tiroirs et des personnages. »

Des « tiroirs », notre journaliste Isabelle Jarjaille en a justement exploré un bon nombre depuis qu’elle a commencé à enquêter sur l’aéroport piloté par Vinci. Le tour de force de cette bande dessinée est de les rassembler dans un même récit à découvrir dès à présent sur Mediacités.

Cette BD‐enquête est publiée quelques mois après une série sur le Puy du Fou réalisée en partenariat avec la société de production Hikari, et déclinée en film pour l’émission Complément d’enquête sur France 2. Plus que jamais, nous sommes persuadés que les coopérations entre médias indépendants sont précieuses et salutaires. Pour nos lectrices et lecteurs comme pour la qualité de l’information.