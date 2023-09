Et si on associait nos forces ? C’est sur cette idée simple que la société de production Hikari et Mediacités ont amorcé, fin 2022, un rapprochement. D’ordinaire, les mondes de l’audiovisuel et de la presse écrite travaillent séparément. Question de pratiques professionnelles, de temporalité des projets aussi. Mais quand on partage des valeurs telles que le goût de l’approfondissement, l’ancrage local et la culture journalistique, pourquoi ne pas tenter d’allier le meilleur de nos deux mondes ?

Ce jeudi 7 septembre 2023 marque la première concrétisation d’un partenariat assez unique. Ce soir‐là, Complément d’enquête, la célèbre émission d’investigation de France 2, lance sa nouvelle saison avec un reportage consacré aux vrais secrets du Puy du fou. Un 52 mn réalisé et produit par Hikari, avec la collaboration de Mediacités. Depuis le début de l’année, Thibault Dumas, collaborateur régulier de Mediacités, a renforcé le pool d’enquêteurs d’Hikari composé de Raphaël Tresanini, Joseph Haley et Vincent Buchy. Habitant à Nantes et déjà auteur de plusieurs enquêtes sur le parc de loisirs vendéen publiées dans Mediacités (que vous pouvez retrouver ici et là), Thibault a permis, grâce à son réseau et son antériorité sur le sujet, d’accélérer et de faciliter le travail d’enquête.

Première enquête commune : les secrets du Puy du Fou

Les 7 et 14 septembre, Thibault Dumas signera quatre volets d’une enquête au long cours sur le Puy du Fou pour Mediacités. Elles viendront prolonger et compléter la diffusion du documentaire TV avec des investigations écrites encore plus poussées. À qui appartient vraiment ce parc, simple association de bénévoles à l’origine, qui a accueilli déjà 2,5 millions de visiteurs en 2023 (un record) et vaudrait 300 millions d’euros ? Qui est vraiment Nicolas de Villiers, fils du patriarche et fondateur Philippe de Villiers, désormais à la tête d’une multinationale du divertissement historique ? Comment le Puy du Fou s’est approprié les 400 hectares de terrain et comment arrive‐t‐il à s’étendre toujours plus ? Ces investigations, qui représentent près de 40 minutes de lecture, s’appuient en partie sur des rushes non utilisés pour le documentaire TV et évitent ainsi une énorme déperdition d’informations.

Ce n’est finalement pas un hasard si Hikari et Mediacités se sont rapprochés : « Hikari est une agence de presse basée en région [son siège est situé à Lille, ndlr], qui prend le temps de raconter ses sujets, explique Anthony Dufour, président et fondateur de l’entreprise. Notre savoir‐faire rejoint les valeurs de Mediacités. Ensemble, nous avons l’ambition de développer des enquêtes d’impact qui trouvent leurs racines sur le terrain que nous fréquentons au quotidien. » D’autres projets sont à l’étude afin de proposer, conjointement, des projets d’investigation en presse écrite et sous forme de reportages audiovisuels.