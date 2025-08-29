Festival La Mécanique de l’info, le 20 septembre prochain : demandez le programme ! 

Le samedi 20 septembre, Mediacités co-organise, à Lyon, la première édition d’un festival consacré à la fabrique de l’information. Il y sera question des coulisses de l’investigation, de BD reportage, du scandale des PFAS ou encore des procès bâillons. Voici le détail.

Une journée – soirée comprise ! – pour prendre le temps de vous interroger sur votre façon de vous informer. Pour vous raconter comment travaille la presse indépendante, comment naissent et sont menées les enquêtes journalistiques. Découvrir nos méthodes de travail, mais aussi celles de BD reporters ou de photographes. Pour échanger, débattre et résister (répliquer) à la tendance actuelle, où se mêlent fake news et « fatigue informationnelle ». C’est toute l’ambition de la première édition du festival La Mécanique de l’info, que Mediacités co‐organise avec L’Epicerie séquentielle, Rue89Lyon, le Fonds pour une presse libre et le collectif We Report.

L’événement aura lieu à Lyon, au Collège graphique (13, rue de Flesselles, dans le 1er arrondissement) le samedi 20 septembre. Il sera gratuit. Réservez votre date !

En attendant, retrouvez ci‐dessous le programme que nous vous avons concocté avec les autres organisateurs. Tables rondes, ateliers, expos, projection… Nous avons opté pour des temps d’échange qui favorisent la participation du public.

PFAS, procès bâillons, lutte contre « l’infobésité »…

La journée commencera à 10h avec une première conférence sur un sujet qui concerne directement les habitants de l’agglomération lyonnaise : le scandale de la pollution aux PFAS. Les deux autres « conférences journalisme » porteront sur l’investigation à l’échelle internationale et les procès bâillons. Voici les détails :

De 10h à 11h30 : « Coulisses de l’investigation : enquêter avec les habitants sur le scandale des PFAS » , avec Émilie Rosso , journaliste pour France 3, Stéphanie Escoffier , riveraine de la vallée de la chimie, et Emmanuel Martinais , chercheur à l’ENTPE et spécialiste des risques technologiques ( sous réserve ).

, avec , journaliste pour France 3, , riveraine de la vallée de la chimie, et , chercheur à l’ENTPE et spécialiste des risques technologiques ( ). De 14h à 15h30 : « Les coulisses de l’investigation internationale : poursuivre une enquête quand les journalistes sont menacés » , avec Laurent Richard , fondateur et directeur de Forbidden Stories.

, avec , fondateur et directeur de Forbidden Stories. De 17h30 à 19h : « Presse et justice : l’impact des procès bâillons », avec Vincent Fillola, avocat de Mediacités et spécialiste du droit de la presse, et Moran Kerinec, journaliste au pôle enquête de Reporterre, poursuivi en justice pour un article publié sur Rue89Lyon.

Deux conférences seront consacrées aux liens entre information et bande dessinée :

De 12h à 13h : « Raconter la société en BD : comment collaborent journalistes et dessinateurs ? » , avec Manon Mugnier , dessinatrice, et Mathieu Périsse , journaliste de Mediacités et membre du collectif We Report.

, avec , dessinatrice, et , journaliste de Mediacités et membre du collectif We Report. De 16h à 17h : Rencontre avec Nicolas Wild, auteur de bande dessinée de reportage (Kaboul Disco ; A quoi pensent les Russes).

Au fil de la journée, vous pourrez aussi assister et participer à des ateliers qui réuniront 15 à 20 personnes autours des thématiques suivantes :

De 10h30 à 11h30 : « Faire vivre un média sans milliardaire » , avec Charlotte Clavreul , directrice exécutive du Fonds pour une presse libre, Marie Allenou , journaliste à Rue89Lyon, et Gaël Cerez , rédacteur en chef de Mediacités Toulouse.

, avec , directrice exécutive du Fonds pour une presse libre, , journaliste à Rue89Lyon, et , rédacteur en chef de Mediacités Toulouse. De 10h30 à 11h30 : « Comment lutter contre l’infobésité et s’informer sans tomber dans l’éco-anxiété » , avec Florence Gault , journaliste indépendante, autrice du podcast « En un battement d’aile ».

, avec , journaliste indépendante, autrice du podcast « En un battement d’aile ». De 14h30 à 15h30 : « Recueillir la parole de victimes de violences sexistes et sexuelles » , avec Oriane Mollaret , journaliste indépendante, correspondante d’ Ouest‐France , collaboratrice de Rue89Lyon et Mediacités.

, avec , journaliste indépendante, correspondante d’ , collaboratrice de Rue89Lyon et Mediacités. De 14h30 à 15h30 : « Enquêter avec des lanceurs d’alerte au niveau local » , avec Pauline Matveeff , coréférente de l’association de lutte contre la corruption Anticor, et Nicolas Barriquand , directeur de publication de Mediacités.

, avec , coréférente de l’association de lutte contre la corruption Anticor, et , directeur de publication de Mediacités. De 17h30 à 18h30 : « Le journalisme engagé n’est pas un journalisme militant » , avec Pierre Lemerle , directeur de publication de Rue89Lyon.

, avec , directeur de publication de Rue89Lyon. De 17h30 à 18h30 : « Presse et réseaux sociaux : être journaliste à l’heure d’Instagram et de Tik Tok », avec Hugo Coignard, alias « HugoPresse », journaliste indépendant (Mediacités, Vert, Reporterre), co‐fondateur du collectif Enketo.

Ciné‐débat et expos

Réservez également votre soirée puisque que le festival se prolongera à l’Aquarium Ciné‐Café (10, rue Dumont, dans le 4e arrondissement) :

A partir de 20h30 : Projection du documentaire Dictionnaire amoureux du journalisme, suivie d’un échange avec la réalisatrice Caroline Fontaine.

⚠️ Le nombre de places pour cette séance étant limité, pensez à réserver la votre sur le site de l’Aquarium Ciné‐Café.

Enfin, vous pourrez retrouver tout au long de la journal, sur le site du festival, des expositions :

Exposition des planches de l’enquête en bande dessinée Retour sur : Pédocriminalité dans l’Église , de Mathieu Périsse et Manon Mugnier, publiée dans le numéro 40 de La Revue dessinée.

, de Mathieu Périsse et Manon Mugnier, publiée dans le numéro 40 de La Revue dessinée. Exposition des planches des albums de Nicolas Wild : À la maison des femmes (éditions Delcourt), À quoi pensent les Russes (éditions La Boîte à bulles)

: (éditions Delcourt), (éditions La Boîte à bulles) Exposition des planches du numéro des Rues de Lyon sur l’affaire Noir/Botton (à paraître en fin d’année), par Mathieu Martinière et Mathieu Rebière.

(à paraître en fin d’année), par Mathieu Martinière et Mathieu Rebière. Exposition du collectif de photojournalistes Item, à la galerie Item (au 35, rue Burdeau, à deux pas du Collège graphique).

La librairie Carbone sera également présente et vous proposera une sélection de livres sur l’information et le journalisme.

Cet événement est rendu possible par le soutien financier du Fonds pour une presse libre et du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC). Mais vous aussi, vous pouvez contribuer à la création de ce festival en participant au financement participatif qui nous permettra de boucler le budget de l’événement.

Je soutiens le festival La Mécanique de l’info

Au plaisir de vous retrouver le 20 septembre prochain pour La Mécanique de l’info. Et n’hésitez pas à faire passer l’info autour de vous ! Merci.