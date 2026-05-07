Choisissez de quoi va parler Mediacités !

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Gestion des déchets, livraison à vélo, santé des femmes enceintes, centre de santé et apprentissage de l’occitan, depuis près de dix ans, Mediacités s’intéresse aux initiatives capables de répondre à certaines problématiques de notre société.

Le temps file et il n’est pas toujours facile de suivre les évolutions de chacune de ces solutions. Alors, cette année, nous avons décidé de revenir sur ces sujets laissés en jachère et de vous faire confiance. À vous de décider quelles doivent être nos priorités.



