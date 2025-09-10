Municipales 2026 : l’insoumis Ugo Bernalicis se lance dans la bataille à Villeneuve d’Ascq

L’irruption du député LFI dans la 4e ville de la métropole vient brouiller encore un peu plus les cartes pour la succession de l’inamovible Gérard Caudron. Elle risque d’électriser la campagne sur fond de conflit israélo-palestinien.

Bernalicis 2
Présent le 10 septembre aux côté des manifestants à Lille, Ugo Bernalicis devait annoncer dans la soirée sa candidature à la mairie de Villeneuve d’Ascq. Photo : Facebook Ugo Bernalicis

La rumeur bruissait depuis quelques semaines mais, cette fois, c’est officiel. Ugo Bernalicis, le député La France insoumise (LFI) de la 2e circonscription du Nord, va annoncer sa candidature à la mairie de Villeneuve d’Ascq, ce 10 septembre au soir. Une décision prise avant l’été, assure‐t‐il, et qui a été validée par les militants locaux le 4 septembre dernier. « En 2017, je m’étais engagé à ne pas faire plus de deux mandats à l’Assemblée nationale, explique‐t‐il à Mediacités au fil d’un discours très rodé. J’ai envie de mener des actions plus concrètes que de déposer des amendements législatifs qui sont toujours retoqués. »

Plus qu’une décision personnelle, cette candidature doit beaucoup à la stratégie de conquête de LFI et son souci de nationaliser l’enjeu du scrutin municipal. Plus de vingt députés mélenchonnistes vont partir à l’assaut de villes en mars 2026. Samedi 6 septembre, c’était le tour de Lahouaria Addouche, la suppléante du député de la 1ère circonscription du Nord Aurélien Le Coq, d’officialiser sa candidature à Lille. A Roubaix, voilà longtemps que le député LFI David Guiraud arpente la ville pour tenter de bouter Guillaume Delbar hors de l’h …

Par Jacques Trentesaux