Municipales à Lille : à gauche, tous dispersés mais tous à la poursuite d’Arnaud Deslandes

Le successeur de Martine Aubry (PS) appelle depuis son élection au rassemblement de la gauche à Lille. Une union derrière des valeurs, un projet et sa candidature socialiste pour mars 2026. Mais les verts et les insoumis, ses principaux concurrents à gauche, espèrent battre le maire sortant plutôt que le rallier. La « guerre des gauches » aura bien lieu à Lille.

Après 70 ans de règne socialiste, le scrutin s'annonce très ouvert à Lille où le casting de la campagne se précise. Ecologistes et insoumis mènent une campagne offensive pour espérer battre Arnaud Deslandes, successeur de Martine Aubry encore jamais élu en son nom. Photomontage Mediacités.

« Demain, nous ferons, je l’espère, le rassemblement le plus large à gauche. En tout cas, j’y suis prêt. Ma porte est toujours ouverte pour ça. » Ce 22 septembre 2025, Arnaud Deslandes est depuis quelques heures le seul socialiste en lice pour la campagne municipale de 2026 quand il lance cet appel à l’union. Assis près de lui, le député Roger Vicot vient d’officialiser son retrait de la course à la primaire PS, à la suite d’un sondage défavorable à sa candidature.

Costumes ajustés, lumière un peu sombre et larges fauteuils en tissu, l’ambiance feutrée du Ghosn, le restaurant choisi par le député pour s’exprimer devant la presse, cadre bien avec la solennité du moment. Quelques questions et une série de photos plus tard, Arnaud Deslandes

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte

Publié le

Temps de lecture : 11 minutes

Favorite

Par Sheerazad Chekaik-Chaila

1 / ?