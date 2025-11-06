Municipales à Lille : à gauche, tous dispersés mais tous à la poursuite d’Arnaud Deslandes

« Demain, nous ferons, je l’espère, le rassemblement le plus large à gauche. En tout cas, j’y suis prêt. Ma porte est toujours ouverte pour ça. » Ce 22 septembre 2025, Arnaud Deslandes est depuis quelques heures le seul socialiste en lice pour la campagne municipale de 2026 quand il lance cet appel à l’union. Assis près de lui, le député Roger Vicot vient d’officialiser son retrait de la course à la primaire PS, à la suite d’un sondage défavorable à sa candidature.

Costumes ajustés, lumière un peu sombre et larges fauteuils en tissu, l’ambiance feutrée du Ghosn, le restaurant choisi par le député pour s’exprimer devant la presse, cadre bien avec la solennité du moment. Quelques questions et une série de photos plus tard, Arnaud Deslandes