A Roubaix, le jour d’après la déflagration Delbar

« Guillaume Delbar est absent. Il donne pouvoir à [son premier adjoint] Frédéric Minard. » Hasard de calendrier, un conseil municipal se tenait à Roubaix ce 27 novembre 2025. Au lendemain de la condamnation définitive du maire (divers‐droite, ex‐LR) pour recel et escroquerie aggravée à la déduction fiscale, on pouvait difficilement faire plus mauvais timing. Bien que son successeur d’ici à l’élection de mars 2026 n’ait pas encore été désigné [lire plus bas], Guillaume Delbar ne fait déjà plus partie de la photo.

Fidèle parmi les fidèles, Frédéric Minard, adjoint au développement économique depuis 2020, s’est néanmoins essayé, en préambule, à un discours d’hommage. « Je n’ai pas peur de le dire même si aujourd’hui le brouhaha médiatique et le brouillard de la polémique peuvent troubler notre perception : son action à la tête de la ville aura été exceptionnelle. Il aura été un grand maire de Roubaix ; de la trempe d’un André Diligent (1983–1994) ou d’un René Vandierendonck (1994 – 2012) », a‑t‐il tenté.

Et de lister, pêle‐mêle : la cantine à 1 euro, l’agrandissement du musée de La Piscine ou encore le grand plan de rénovation urbaine. « Merci à toi Guillaume. Tu nous manques déjà », a‑t‐il conclu, la voix chevrotante, avant d’inviter l’ensemble de la …