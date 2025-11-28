A Roubaix, le jour d’après la déflagration Delbar

Au lendemain de la condamnation définitive du maire de Roubaix pour recel et escroquerie aggravée à la déduction fiscale, les élus se sont réunis sans lui lors d'un conseil municipal solennel. L'Insoumis David Guiraud en a profité pour un coup de com', quand les conseillers d'opposition Karim Amrouni et Mehdi Chalah sont restés étonnamment sobres.

Ce 27 novembre 2025, au lendemain de l’annonce de la condamnation définitive de Guillaume Delbar, s’est tenu un conseil municipal. Guillaume Delbar était absent et la séance a été présidée par son premier adjoint Frédéric Minard. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

« Guillaume Delbar est absent. Il donne pouvoir à [son premier adjoint] Frédéric Minard. » Hasard de calendrier, un conseil municipal se tenait à Roubaix ce 27 novembre 2025. Au lendemain de la condamnation définitive du maire (divers‐droite, ex‐LR) pour recel et escroquerie aggravée à la déduction fiscale, on pouvait difficilement faire plus mauvais timing. Bien que son successeur d’ici à l’élection de mars 2026 n’ait pas encore été désigné [lire plus bas], Guillaume Delbar ne fait déjà plus partie de la photo.

Fidèle parmi les fidèles, Frédéric Minard, adjoint au développement économique depuis 2020, s’est néanmoins essayé, en préambule, à un discours d’hommage. « Je n’ai pas peur de le dire même si aujourd’hui le brouhaha médiatique et le brouillard de la polémique peuvent troubler notre perception : son action à la tête de la ville aura été exceptionnelle. Il aura été un grand maire de Roubaix ; de la trempe d’un André Diligent (1983–1994) ou d’un René Vandierendonck (1994 – 2012) », a‑t‐il tenté.

Et de lister, pêle‐mêle : la cantine à 1 euro, l’agrandissement du musée de La Piscine ou encore le grand plan de rénovation urbaine. « Merci à toi Guillaume. Tu nous manques déjà », a‑t‐il conclu, la voix chevrotante, avant d’inviter l’ensemble de la …

Par Matthieu Slisse

