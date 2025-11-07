Division de la gauche toulousaine, épisode 42… Le 4 novembre, LFI et l’Assemblée des quartiers (AdQ) les deux composantes de la liste Demain Toulouse, écrivent publiquement aux Écologistes et à Archipel citoyen. L’objectif : « ouvrir enfin la voie à une seule liste de rassemblement de la gauche de rupture » pour les prochaines élection municipales. La proposition : organiser « une rencontre fraternelle » pour exposer à nouveau leur « démarche politique », des « mesures programmatiques prioritaires » et une « proposition de gouvernance partagée avec un ticket LFI‐Ecologistes à la mairie et à Toulouse métropole ».

Rien de nouveau sous le soleil, en somme. Car la désignation de la tête de liste reste une ligne rouge pour LFI. « C’est une question de rationalité politique », explique François Piquemal, en énumérant les résultats électoraux du parti mélenchoniste à la présidentielle et aux