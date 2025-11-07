À Toulouse, les gauches campent sur leur désunion

En vue des élections municipales, le candidat LFI toulousain renouvelle son offre d'alliance aux écologistes et à Archipel citoyen. Sans revenir sur ses lignes rouges. Un point bloquant pour les deux partis concernés qui campent eux aussi sur leurs positions.

LFI et l'Assemblée des quartiers renouvellent leur offre d'alliance aux écologistes et à Archipel citoyen
LFI et l'Assemblée des quartiers renouvellent leur offre d'alliance aux écologistes et à Archipel citoyen. / Crédit Gael Cérez

Division de la gauche toulousaine, épisode 42… Le 4 novembre, LFI et l’Assemblée des quartiers (AdQ) les deux composantes de la liste Demain Toulouse, écrivent publiquement aux Écologistes et à Archipel citoyen. L’objectif : « ouvrir enfin la voie à une seule liste de rassemblement de la gauche de rupture » pour les prochaines élection municipales. La proposition : organiser « une rencontre fraternelle » pour exposer à nouveau leur « démarche politique », des « mesures programmatiques prioritaires » et une « proposition de gouvernance partagée avec un ticket LFI‐Ecologistes à la mairie et à Toulouse métropole ». 

Rien de nouveau sous le soleil, en somme. Car la désignation de la tête de liste reste une ligne rouge pour LFI. « C’est une question de rationalité politique », explique François Piquemal, en énumérant les résultats électoraux du parti mélenchoniste à la présidentielle et aux 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Gael Cérez

1 / ?