Planter 100 000 arbres, ouvrir des parcs ou augmenter la part de bio dans les cantines, en 2020 : Jean‐Luc Moudenc avait présenté 31 promesses liées à la thématique environnementale. D’après notre décompte, quinze mesures promises par le candidat (ex‐Les Républicains) ont été réalisées, comme sa promesse emblématique de végétalisation de la commune. Huit promesses n’ont été que partiellement mises en œuvre. La désimperméabilisation des sols a été réalisée avec trois années de retard, par exemple. Huit autres mesures, comme le cent pour cent bio dans les cantines, n’ont pas été tenues.

Les promesses tenues

Les promesses partiellement appliquées

Celles non tenues ou abandonnées …