Environnement : Le « bien, mais peut mieux faire » de Jean‐Luc Moudenc

Le maire sortant devait mettre en place 31 mesures en faveur de l'environnement. A l'heure du bilan, la moitié est réalisée et un quart l'est partiellement.

Sur les 31 promesses liées à la thématique environnementale, quinze ont été réalisées, huit partiellement et autant n'ont pas été tenues. / Illustration : Mediacités.

Planter 100 000 arbres, ouvrir des parcs ou augmenter la part de bio dans les cantines, en 2020 : Jean‐Luc Moudenc avait présenté 31 promesses liées à la thématique environnementale. D’après notre décompte, quinze mesures promises par le candidat (ex‐Les Républicains) ont été réalisées, comme sa promesse emblématique de végétalisation de la commune. Huit promesses n’ont été que partiellement mises en œuvre. La désimperméabilisation des sols a été réalisée avec trois années de retard, par exemple. Huit autres mesures, comme le cent pour cent bio dans les cantines, n’ont pas été tenues. 
Les promesses tenues 

Les promesses partiellement appliquées

Celles non tenues ou abandonnées …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 17 minutes

Favorite

Par Ludmilla Cremoux

1 / ?