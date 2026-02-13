Jean‐Luc Moudenc a‑t‐il augmenté les impôts et fait exploser la dette comme l’affirme François Briançon ?

En réponse à « un tract mensonger, grossier, caricatural » de Jean‐Luc Moudenc, le candidat socialiste a attaqué le bilan fiscal du maire sortant.

« Parlez‐nous de cette ardoise gigantesque de 5,5 milliards d’euros de dettes cumulées que vous laissez aux Toulousains et aux habitants de la métropole. Parlez‐nous de votre promesse de 2014 « 0% d’augmentation des impôts. Parlez‐nous de votre engagement auprès de nos artisans et nos commerçants : pas de hausse de la CFE. Le bilan c’est + 9 %, puis encore des augmentations les années suivantes », énumère‐t‐il dans un courrier adressé au maire sortant, en date du 12 décembre 2025.

Des critiques datées

Dans sa lettre, François Briançon dénonce une hausse de la cotisation foncière des entreprises (CFE) de 9 % et « des augmentations les années suivantes ». Mediacités a épluché les comptes financiers de Toulouse Métropole depuis 2014. De fait, le taux de CFE a été augmenté de 9 % entre 2015 à 2016, puis de 2 % en 2017. Il est resté stable depuis lors. Aucune augmentation n’a été votée durant le mandat 2020–2026.

Même chose concernant les autres reproches fiscaux. Effectivement, Jean‐Luc Moudenc a augmenté de 15 % la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti ainsi que la taxe sur le foncier non bâti en 2015. Mais, c’était il y a plus de dix ans. Depuis, les impôts locaux sont globalement stables.

Sacha Briand, adjoint aux finances et directeur de campagne de Jean Luc Moudenc, justifie cette augmentation de la fiscalité « étalée sur deux ans en 2015 et 2016 » par l’insincérité supposée du budget 2014 voté par Pierre Cohen et par la baisse des dotations de l’État, décidée en avril 2014 par le gouvernement socialiste de Manuel Valls.

En 2015, le Premier ministre socialiste rétorquait dans Le Figaro : « Quand tel maire d’une grande ville, je pense à Toulouse (dont le maire est Jean‐Luc Moudenc, UMP, NDLR) annonce qu’il augmente sa taxe d’habitation et sa taxe foncière de 15 %, pour obtenir 30 millions d’euros de recettes supplémentaires par an, alors que sa baisse de DGF est de 12 millions en 2015, il ne peut pas dire que sa décision d’augmenter les impôts est contrainte par la baisse des dotations ».

Une dette en hausse

Si la contre‐attaque de François Briançon est légitime, mais périmée sur la fiscalité, celle sur la dette tape juste. La commune de Toulouse affichait un encours de la dette de 315,1 millions d’euros en 2025. Toulouse Métropole, elle, affichait un endettement de 1,2 milliard d’euros. À cela s’ajoutent les 4,1 milliards de dettes des satellites de la collectivité (Tisséo Collectivités, l’EPFL du Grand Toulouse, la SEM d’aménagement Oppidea, le bailleur social Toulouse Métropole Habitat et le syndicat mixte Decoset). Total : 5,6 milliards de dettes en 2025.

Cette somme pourrait s’élever à plus de 7 milliards à partir de 2029, d’après les projections. Elle aura alors plus doublé par rapport à 2020. La stabilité fiscale de Jean‐Luc Moudenc a un prix.

Un partenariat Mediacités – Science Po Toulouse Dans le cadre d’un partenariat entre Mediacités et l’Institut de sciences politiques Science Po Toulouse, des étudiants en journalisme vont vérifier certaines promesses des candidats et leurs propagandes électorales. S’il a été encadré par notre rédaction, il n’a pas fait l’objet d’une rémunération de ses auteurs de la part de notre journal, raison pour laquelle nous avons décidé de laisser sa lecture en accès‐libre. Ces articles seront accessibles tout au long de la campagne électorale à l’ensemble de nos lecteurs et lectrices, abonnés ou non.

Elie Mouhica