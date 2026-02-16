Mobilités : Jean‐Luc Moudenc vante son bilan, quitte à tordre les chiffres

Le maire sortant met en avant ses réalisations en matière de transport et promet d'en faire encore plus après sa réélection. Mais il gonfle ses améliorations du réseau cyclable et exagère les chiffres de fréquentation des transports en commun. Tout en faisant l'impasse sur plusieurs promesses non tenues.

Jean-Luc Moudenc, lors de son point presse, sur la mobilité, 5 février 2026. / Gael Cérez

Encore une conférence de presse à laquelle Mediacités n’aurait pas dû assister. Malgré nos demandes, Jean‐Luc Moudenc ne nous communique ni dossier de presse ni invitations depuis le début de la campagne municipale. Lors d’une conférence de presse, organisée le 5 février dans son local de campagne, au sujet de ses priorités en matière de mobilités, le maire sortant a remercié « les journalistes invités d’être présents », après avoir ostensiblement refusé de serrer la main de l’auteur de ces lignes. 

Comme nous ne sommes pas là pour « serrer des paluches » de notables, mais pour informer nos lecteurs et lectrices, voici malgré tout le résumé de ce que Jean‐Luc Moudenc voulait partager avec la presse. 

Son bilan d’abord. Grâce à « un budget extrêmement ambitieux », l’équipe sortante revendique d’être « la métropole qui investit le plus dans les alternatives à la voiture. De fait, avec près de quatre milliards d’euros investis dans la ligne C du métro, Jean‐Luc Moudenc établit un record en termes de dépenses consacrées aux mobilités. 

À son tableau de chasse, le maire sortant s’arroge également une « hausse de 30 % de l’espace dévolu aux piétons », la multiplication par 2,5 du nombre de cyclistes, la baisse de 13 % des déplacements automobiles et la limitation de la part modale de la voiture à 30 % dans le périmètre communal. « Cela me permet d’accueillir avec le sourire l’accusation d’être M. Voiture », se moque-t-il.&nbsp …

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Gael Cérez

