Le coût de la ligne C du métro toulousain frôlerait les quatre milliards d’euros

Franchissement de la station Ormeau - Ligne C - Fabien Ferrer Tisséo Ingénierie
Un tunnelier en action à la station Ormeau sur la Ligne C, à Toulouse. / Fabien Ferrer - Tisséo Ingénierie

Par Elsa Sabado

Chiffré officiellement à 3,1 milliards d’euros, le chantier de la troisième ligne s'approcherait en réalité la barre des quatre milliards d’euros en tenant compte de l’inflation.

Le coût de la future ligne C du métro est‐il gravement sous‐estimé ? Selon le maire de L’Union, Marc Peré, divers gauche, les dirigeants de Tisséo auraient des manières « de maquignons » pour diminuer artificiellement le coût de la ligne C du métro toulousain. 

En 2014, Jean‐Luc Moudenc avait chiffré à 1,445 milliard d’euros sa promesse de campagne d’une troisième ligne de métro à Toulouse. Le 8 février 2023, le conseil syndical de Tisséo, maître d’œuvre de ces grands travaux, reconnaissait que la note allait être bien plus salée : 3,151 milliards d’euros. Un prix repris depuis par toute la presse. La Dépêche parlait, par exemple, dans un article du 30 septembre 2025, d’un « projet à trois milliards d’euros ».

« Sauf que… le conseil syndical de Tisseo, y compris en 2023, parle en euros de 2017, pointe Marc Péré. Si on prend le seul coût estimé de la troisième ligne de métro, en admettant que les 3,15 milliards d’euros soient exacts, et qu’on applique l’actualisation avec les indices BTP de l’Insee (indice TP05b, NDLR), on obtient alors un coût réel de 3,97 milliards d’euros. »

Pour calculer ce prix prenant en compte l’inflation, Marc Péré se fonde sur les indices publiés par l’Insee. Entre décembre 2017 et ao …

1 / ?