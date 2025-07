Margot Medkour, de la lumière des municipales à l’ombre du militantisme

Disons‐le d’emblée : Margot Medkour ne porte plus la marinière, qui l’avait rendue si célèbre lors des élections municipales de 2020. Et elle ne sera pas candidate aux municipales de 2026, au grand soulagement de beaucoup de ses adversaires – écologistes en tête. Ce qui ne l’empêche pas, de suivre de très très près les affaires politiques nantaises. « Il y a toujours de la place pour ce que nous portions à l’époque. Le mot “d’attractivité” n’est plus prononcé par Johanna Rolland. Une partie de nos critiques ont été intégrées » évalue l’ex-leader de Nantes en commun·e·s (NEC), mouvement qui a implosé en 2024 et s’avère « inactif » depuis.

Nous vous offrons l’accès à cet article Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours !

Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.

Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité Envie de lire la suite ? 1€ le premier mois Puis 7,90€ par mois Je teste ! Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Résiliation facile à tout moment Mediacités offre l’accès à cet article aux lecteurs de News2Com Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours !

Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.

Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité Déjà abonné ? Je me connecte