Le socialiste François Briançon présente un programme très axé sur les mobilités et l’écologie

Avec pour slogan « Vivre mieux », le programme porté par le socialiste François Briançon (à la tête d’une liste qui rassemble des écologistes, des achipéliens, des communistes, mais aussi des membres de Génération.s, de Place Publique, du PRG, de Debout!, et du MRC) se veut « mesuré et équilibré ».

Pour « répondre à l’urgence climatique, sociale et démocratique », la liste de la Gauche unie a présenté le 23 février plus de 500 propositions, articulées autour de six verbes d’action : bouger mieux, habiter mieux, respirer mieux, grandir mieux, créer mieux et décider mieux. « Je réponds à Jean‐Luc Moudenc qui a dit que j’étais le candidat qui n’avait pas d’idées. On attend d’ailleurs ses propositions », a taclé François Briançon, lors d’une conférence de presse destinée à dévoiler son programme complet.

41 propositions relèvent du champ des mobilités (« Bouger mieux »). Avec deux priorités : les transports gratuits pour les mineurs et étudiants boursiers, et un pass mensuel à 10 euros pour les moins de 26 ans ; ainsi que le déploiement progressif d’un RER métropolitain, de 2028 à 2040, dont le projet global est évalué à 4,8 milliards d’euros, cofinancé par les autres collectivités.

« Avec 66 heures perdues chaque année dans les embouteillages, on veut empêcher les voitures de rentrer dans Toulouse et pour cela, il faut raccorder le RER au réseau de la ville, mais aussi en surface un choc d’offres, avec un réseau de Linéo et de bus plus accessibles, plus fréquents et mieux cadencés », plaide François Briançon. Des propositions qui font écho à