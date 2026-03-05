Municipales à Toulouse : de quel candidat êtes‐vous plus proche ?

Qui veut rendre les transports en communs toulousains gratuits ? Qui rêve d’installer une caméra de vidéosurveillance dans chaque rue ? Qui plaide végétaliser les boulevards ? Qui espère créer 1000 places supplémentaires dans les crèches toulousaines ? Qui veut rendre la cantine gratuite dans les écoles ? Qui souhaite construire un auditorium à Montaudran ? Etc, etc.

Pour vous aider à vous y retrouver dans la foire aux promesses formulées par les candidats à la mairie de Toulouse, Mediacités vous a préparé un quiz animé. Une vingtaine de questions, ainsi qu’une présentation de celles et ceux qui briguent vos suffrages les 15 et 22 mars prochains, pour vous permettre de faire un choix éclairé et de découvrir – qui sait ? – la proposition susceptible de faire la différence.

Ce quiz sur l’élection municipale à Toulouse est destiné à aider les électeurs et les électrices à déterminer de quel candidat ou candidate ils et elles sont le plus proches, en comparant leurs réponses à près d’une vingtaine de questions et les propositions des différentes têtes de liste. Les journalistes de Mediacités suivent la campagne électorale nantaise depuis maintenant plusieurs mois, de meetings en interviews, de rencontres avec les candidats et leurs équipes en discussions avec les habitants et les acteurs de la ville… Additionnée à leur fine connaissance des dossiers locaux, cette présence sur le terrain leur a permis d’établir une série de questions correspondant aux principaux enjeux de la campagne. Pour chacune de ces questions, ils ont compilé les réponses qu’y apportent les différents candidats en se basant sur leur programme officiel, leurs déclarations publiques, leurs interviews dans différents médias. Chacune de ces réponses est vérifiée et sourcée. Les réponses à ce questionnaire sont totalement anonymes. Mediacités ne collecte aucune donnée personnelle avec ce comparateur de programme. Pour réaliser ce questionnaire, Mediacités s’est basé sur Meet Your Mayor 2025, outil confectionné par les médias indépendants new‐yorkais The City et Gothamist à l’occasion de l’élection du nouveau maire de New‐York en 2025. Ces deux médias ont mis à disposition le code de leur outil sur Github où il est disponible pour d’autres réutilisations. Qu’ils en soient chaudement remerciés. Tout comme le Fonds pour une presse libre, qui nous a aidé dans le cadre du projet Radar 2026.