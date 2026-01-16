À Lille, les candidats s’opposent à nouveau sur l’aménagement de la friche Saint‐Sauveur

Principal sujet de la campagne de 2020, le très contesté devenir de l’ancienne gare de marchandises était au cœur de la première confrontation publique entre les prétendants à la mairie ce 15 janvier. « Second poumon vert » ou logements sociaux... Arnaud Deslandes, Stéphane Baly, Lahouaria Addouche et Violette Spillebout ont confronté leurs positions.

Vue satellite des 23 hectares de la friche Saint-Sauveur. Photo : Google Earth

« Ma question aux candidats : quel est votre projet pour la friche Saint‐Sauveur ? » Ce jeudi 15 janvier dans le grand amphi de Sciences Po Lille, c’était un peu “retour vers le futur” pour les candidats à l’élection municipale. Alors que le devenir de l’ancienne gare de marchandises avait déjà été le sujet majeur de la campagne de 2020, le voici à nouveau remis sur la table… et les candidats priés de clarifier leurs positions. 

Il faut rappeler que la lutte, portée notamment par l’association Parc (Protection Aménagement Réappropriation Collective du site Saint‐Sauveur et de son belvédère) va prochainement fêter ses dix ans ! Et si les activistes écologistes ont été chassés de la ZAD à l’été 2023, leur “beffroi” – en réalité un doigt d’honneur géant – démantelé et de premiers travaux entamés, le feuilleton semble loin d’être terminé.

La demande de Parc demeure toujours la même et a le mérite de la clarté : que Saint‐Sauveur soit transformé en un grand parc de 23 hectares (la superficie totale du site). Devant plus d’une centaine de personnes, Bénédicte Vidaillet, porte‐parole du collectif, a une nouvelle fois détaillé les raisons de cette opiniâtreté : trois quarts des Lillois, Lommois, Hellemmois – soit près de 180 000 personnes – ne bénéficient pas d’un accès suffisant aux espaces verts de proximité au regard des normes de l’Organisation mondiale de la santé. Soit 10 mètres carrés par habitant dans …

Publié le

Temps de lecture : 10 minutes

Favorite

Par Eden Sakhi Momen et Matthieu Slisse

1 / ?