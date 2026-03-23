À Vaulx‐en‐Velin, Abdelkader Lahmar déloge le PS et plante le drapeau de La France insoumise

« On est chez nous ! » Un petit air de prise de la Bastille flotte sur l’hôtel de ville de Vaulx‐en‐Velin ce dimanche 22 mars au soir. Une foule euphorique de militants de gauche chevronnés et d’habitants venus voir le spectacle se presse devant la mairie, s’engouffre dans le hall d’entrée et laisse exploser sa joie aux cris de « justice pour les Vaudais » ou « Palestine, Palestine ». « Geoffroy, rends les clefs », s’amuse une jeune femme. Leur candidat, « Kader » Lahmar vient de déloger la maire socialiste Hélène Geoffroy, qui dirige la commune depuis 2014.

La victoire s’est jouée sur le fil (50,5 % des voix ; 104 voix d’écart), mais permet à La France insoumise de se hisser à la tête de la 4e ville de la métropole lyonnaise, avec 53 000 habitants. Comme sa voisine Vénissieux, dernier bastion communiste de l’ancienne « banlieue rouge » lyonnaise, également passée dans l’escarcelle insoumise ce dimanche, la cité vaudaise – notamment son quartier du Mas du Taureau – incarne la ségrégation territoriale et