Premier meeting de campagne pour Johanna Rolland et sa liste d’union (sans LFI) « La Gauche unie pour Nantes ». Une première en forme de soirée conceptuelle mêlant vidéos, discours et concert live qui a fait salle comble aux Salons Mauduit. La maire sortante a pris soin de ne pas accaparer la scène et de mettre la « société civile » à l’honneur.

Elle s’est présentée (souriante) entourée d’une nouvelle génération de responsables politiques, dont beaucoup sont cependant déjà élus, alors que les piliers de l’ancienne garde sont restés plutôt discrets. Une démonstration de force pour laquelle tous les réseaux PS d’une mairie rose depuis 1989 ont été activés.

La salle et son éclairage

Comme lors de la campagne de 2020, ce meeting d’ouverture s’est déroulé aux Salons Mauduit, rouverts par la mairie en 2019, après près de vingt ans de travaux. Un lieu « hautement symbolique » selon l’entourage de Johanna Rolland, dont les membres du cabinet sont présents « à titre bénévole », règles encadrant une campagne électorale obligent.

Salle des fêtes art déco du début du XXᵉ siècle, emblématique du patrimoine nantais, on venait y faire du patin à roulettes, avant d’y organiser de nombreux meetings politiques. À l’époque, le « tout Nantes » s’y presse. Ce fut aussi le cas vendredi 21 novembre où toute la gauche nantaise, sauf les insoumis donc

Déjà aux Salons Mauduits

D’ailleurs, les Insoumis avaient eux lancé leur …