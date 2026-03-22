A partir de 20h, découvrez tous les résultats des élections municipales 2026 à Nantes et dans sa métropole sur notre carte interactive ci‐dessus

Cliquez sur une ville pour consulter les résultats. Mise à jour toutes les 5 minutes.

Dimanche 22 mars – 12h30

La participation en hausse en Loire‐Atlantique à midi Le taux de participation à midi est en hausse dans le département pour ce second tour des élections municipales, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Il atteint 23,86% contre 21,92% dimanche dernier, lors du premier tour. A l’échelle nationale, le taux de participation à midi s’élève à 20,33%. C’est, là aussi, légèrement supérieur à la semaine dernière à la même heure : 19,53%.

Dimanche 22 mars – 11h35

La participation en hausse à Nantes à 11 heures

A 11 heures ce matin, les Nantais étaient plus nombreux que dimanche dernier à s’être déplacé pour mettre un bulletin dans l’urne. Pour ce second tour des municipales 2026, la participation atteint 14,87 %, contre 13,31 % lors du premier tour, le 15 mars.

Le duel serré opposant la maire (PS) sortante Johanna Rolland au candidat de la droite Foulques Chombart de Lauwe semble en tout cas mobiliser les électeurs. Lors des deux scrutins municipaux précédents, la participation ne dépassait pas 10% à cette heure encore matinale (6,66 % en 2020 et 9,84 % en 2014).

Dimanche 22 mars – 11h00

Comment a‑t‐on voté près de chez vous dimanche dernier ?

Liste arrivée en tête, abstention, quartiers carrément à gauche ou carrément à droite… Bureau de vote par bureau de vote, retrouvez l’ensemble des résultats du premier tour de l’élection municipale et découvrez la géographie électorale nantaise révélée par nos cartes interactives.

Moins de 2000 voix d’écart… Au soir du premier tour de l’élection municipale à Nantes voilà ce qui séparait la maire (PS) sortante, Johanna Rolland, de son concurrent (LR), Foulques Chombart de Lauwe. 1784 voix, très exactement, qui font un écart de 1,4 points entre les 35,2% atteints par la première et les 33,8% réussis par le second. Pour mémoire, en 2020, la socialiste devançait sa poursuivante immédiate, Laurence Garnier (LR) de 11,4 points. Et de 10,3 points six ans plus tôt en 2014.

L’écart s’est donc considérablement resserré. Et explique que Johanna Rolland se soit résolue lundi soir à accepter la fusion « technique » de sa liste avec celle du candidat insoumis, William Aucant. En attendant de voir quels effets produira cette manœuvre de dernière minute se posent les questions suivantes : comment a‑t‐on voté dans votre quartier ? Votre bureau a‑t‐il placé Johanna Rolland en tête ou lui a‑t‐il préféré Foulques Chombart de Lauwe ? Et quels scores les autres candidats en lice ont‐ils réalisés ?

Pour le savoir, Mediacités a passé à la moulinette les résultats sortis des urnes pour vous proposer la carte interactive ci‐dessous. Cliquez sur tel ou tel secteur pour les découvrir en détail.

Les résultats du premier tour des municipales 2026 à Nantes, bureau de vote par bureau de vote :

Des répartitions géographiques attendues

Si le rétrécissement de l’écart entre droite et gauche a pu constituer une surprise, la géographie électorale de Nantes en revanche est restée conforme à celle observée maintenant depuis de nombreux scrutins.

Johanna Rolland domine les débats dans les quartiers où la gauche est historiquement forte et où les listes qu’elle menait en 2014 et 2020 (ainsi que celles menées par les écologistes Pascale Chiron puis Julie Laernoes) obtenaient leurs meilleurs scores. Soit dans le quartier de Chantenay, sur l’île de Nantes, à Malakoff – Saint‐Donatien ou Doulon‐Bottière.

Le vote Johanna Rolland (PS) au premier tour des municipales 2026 à Nantes :

De son côté, la liste menée par Foulques Chombart de Lauwe enregistre ses meilleures performances dans des secteurs traditionnellement ancrés à droite. En l’occurrence, dans l’ouest du centre‐ville, entre la place Canclaux et le parc de Procé, mais aussi au‐dessus du jardin des Plantes ou autour des ronds‐points de Vannes et de Rennes.

Le vote Foulques Chombart de Lauwe (LR) au premier tour des municipales 2026 à Nantes :

La nouveauté insoumise

Quelles conséquences aura la fusion entre la liste de Johanna Rolland et celle de La France insoumise au second tour ? Le report de voix de la seconde vers la première sera‐t‐il efficace ? Réponses ce soir. Seule certitude, cet accord de circonstance ne bouleversera pas les équilibres de la carte électorale nantaise.

Candidats pour la première fois sous leurs couleurs à une élection municipale dans la cité des Ducs, les insoumis obtiennent, pour l’essentiel, leurs meilleurs résultats dans les mêmes secteurs que Johanna Rolland au premier tour : à Chantenay, mais surtout sur l’île de Nantes. Dans les quartiers neufs, autour du boulevard de la Prairie‐aux‐Ducs, la liste LFI dépasse parfois 20% des voix.

Le vote William Aucant (LFI) au premier tour des municipales 2026 à Nantes :





Dimanche 22 mars – 10h20

Les enjeux du second tour à Nantes

Pressé(e) d’aller voter ? Pas de problème : en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, la rédaction de Mediacités Nantes vous a concocté une petite vidéo qui résume les principaux enjeux du second tour. Le tout en moins de deux minutes.

Vous avez le temps pour une seconde vidéo ? On vous conseille celle‐ci qui résume le mandat qui s’achève. Qu’ont accompli Johanna Rolland et sa majorité de gauche ces six dernières années. Les engagements pris en 2020 ont‐ils été tenus ? Vous saurez tout en quelques minutes.

Vous avez un peu de temps pour creuser le sujet ? Alors, allez jeter un œil à Radar 2026, l’outil de suivi de suivi des promesses électorales mis au point par Mediacités (avec l’aide de WeDoData et le soutien du Fonds pour une presse libre). Nous avions scrupuleusement noté tous les engagements pris lors de la campagne de 2020 et nous les avons évalués un par un. Un gros travail riche d’enseignements dont vous découvrirez le résultat ici :

Soutenez l’investigation locale indépendante ! Depuis plus de neuf ans, les journalistes de Mediacités enquêtent sur les pouvoirs locaux à Lille, Lyon, Nantes et Toulouse en toute indépendance. Sans publicité, sans riche actionnaire, sans subventions des collectivités, nous ne dépendons que de nos lecteurs pour faire vivre un journalisme d’enquête, pugnace et utile au débat public local. À l’aube d’un nouveau mandat municipal, c’est le bon moment pour soutenir le travail de notre quatre rédactions en vous abonnant ou en effectuant un don défiscalisable. Je m’abonne à MediacitésJe fais un don

Dimanche 22 mars – 09h45

Les enjeux du second tour dans la Métropole et en Loire‐Atlantique

89,8%… C’est la part de communes du département de Loire‐Atlantique dans lesquelles les électeurs pourront aller à la pêche (ou pratiquer n’importe quelle autre activité dominicale) sans mauvaise conscience aujourd’hui. Et pour cause : leur maire a été élu dès le premier tour dimanche dernier (186 communes sur 207). Dans les 21 communes restantes, 63 listes sont encore en lice, d’après la préfecture.

Loire‐Atlantique : les résultats du premier tour et les communes où se déroule un second tour.

A l’échelle de la métropole nantaise, 19 des 24 communes connaissent déjà le nom de leur maire pour les six prochaines années.

Nantes Métropole : les résultats du premier tour et les communes où se déroule un second tour.

Le premier tour a d’ailleurs donné lieu à une recomposition du paysage politique métropolitain, avec la bascule de plusieurs communes de la gauche vers la droite : Orvault mais aussi Bouaye et La Chapelle‐sur‐Erdre. On vous raconte tout sur cette petite vague bleue dans cet article :

Les communes de la métropole de Nantes où se joue un second tour

Les urnes doivent en revanche toujours parler dans cinq communes. Nantes, bien sûr, mais aussi Carquefou, Couëron, Rezé et Thouaré sur Loire. Mediacités vous a préparé pour chacune d’elle un petit résumé des enjeux :

Couëron : une quadrangulaire à hauts risques

On prend les mêmes et on recommence. Dimanche, le premier tour des municipales à donné lieu à des résultats très serrés. Issue de la majorité sortante, la liste d’union de la gauche menée par Ludovic Joyeux (PS, écologistes, etc) l’a emporté d’une très courte tête (30,92 % contre 29,22% des suffrages) sur le candidat de droite Axel Casenave, lui même suivie de près le centriste Yvan Vallée (divers centre, 28,44 %). Résultat, l’incertitude est totale puisqu’aucune fusion n’a été menée : ni entre les candidats de droite et du centre, ni entre Ludovic Joyeux et le candidat LFI Olivier Magre (11,42 %). On attendra donc ce soir pour savoir si la gauche parvient à conserver cette ville de 23 000 habitants, où si la droite métropolitaine fait basculer une quatrième ville dans son escarcelle.

Rezé : Agnès Bourgeais doit plier le match

45,19%… Au soir du premier tour, dimanche dernier, la maire sortante de la troisième ville de la métropole nantaise est arrivée très largement en tête. « Un plébiscite pour l’union », estime celle qui menait une liste rassemblant son mouvement (Rezé citoyenne) et les principaux partis de gauche (PS, PC, Écologistes, L’Après…). Une avance qui met aussi fin au vrai‐faux suspens qui pouvait exister dans ce bastion de gauche depuis plus de cinquante ans. D’autant que la maire devrait bénéficier du retrait de l’autre liste citoyenne (Agir pour Rezé). Ne restent face à elle que Rachid Zenaïni (LFI) et Brigitte Dousset (Union de la droite et du centre).

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Carquefou : Véronique Dubettier‐Grenier en position de force

La division des droites et les affaires n’ont finalement pas pesé bien lourd. Dimanche dernier, la maire sortante (divers droite) Véronique Dubettier‐Grenier, est sortie largement en tête du premier tour des municipales, avec 44,97 % des voix. Un ballotage très favorable en vue de ce second tour où elle affronte deux listes. Celle dissidente de droite menée par son ancienne adjointe, Jéromine Da Prat. Et celle de gauche menée par Rémi Tessier.

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Thouaré‐sur‐Loire : bascule à droite probable

Ils étaient trois à pouvoir prétendre figurer sur la ligne de départ de ce second tour. Ils ne seront finalement que deux. Arrivé troisième dimanche dernier, Benoist Champin, chef de file de la liste divers droite, “Thouaré naturellement” ‚a annoncé son désistement entre les deux tours. Une décision sans fusion prévue de longue date. Une décision qui ouvre un boulevard à l’autre liste de droite, arrivée en tête du premier tour avec dix points d’avance sur la maire sortante (divers gauche), Martine Oger. sauf énorme surprise, une autre commune de la métropole nantaise devrait donc basculer à droite ce soir.

Dimanche 22 mars – 09h15

Duel gauche – droite à Nantes

Ces dernières semaines Mediacités a dressé le portrait des deux derniers en lice. On vous propose d’en apprendre un peu plus sur les protagonistes de ce duel gauche‐droite.

Johanna Rolland : la sortante (PS) tente la passe de trois

Parti socialiste, soutenue par Les écologistes, le parti communiste, l’Union démocratique bretonne et différents mouvements de gauche. Liste fusionnée avec celle de La France insoumise.

En route vers un troisième mandat ? A 46 ans, Johanna Rolland, la maire socialiste de Nantes, faisait figure de grande favorite du scrutin municipal. Et pour cause : élue en 2014 puis réélue en 2020 avec près de 60 % des voix au second tour, la numéro 2 du PS bénéficiait cette année du soutien dès le premier tour des écologistes et d’une dizaine de partis et d’organisations. En bref, toute la gauche sauf la France insoumise.

Après un premier mandat dans la droite ligne de ceux de son prédécesseur, Jean‐Marc Ayrault, Johanna Rolland a imprimé sa marque sur la ville durant le second. Six ans durant lesquels elle a entamé une “bifurcation social‐écologique”, renonçant à quelques grands projets et au développement à tout crin pour se recentrer sur la construction d’une ville plus “hospitalière”. Sans grande mesure symbolique, son projet pour un nouveau mandat s’articule autour de mesures sur le pouvoir d’achat, la justice sociale et l’écologie.

Sa grande union de la gauche n’a pas suffi à lui assurer une avance confortable au premier tour, la contraignant à une « fusion technique » avec la liste LFI, arrivée troisième au premier tour.

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Les Républicains, soutenu par l’UDI, Horizon, le Modem et Renaissance

C’était la surprise de l’été. C’est aussi celle du printemps. Fin août, à l’issue d’une primaire interne aux Républicains obtenue de haute lutte, le franc‐tireur de la droite nantaise de 44 ans l’avait emporté sur le favori, Julien Bainvel. Endossant les espoirs de la droite et du centre à qui la ville de Nantes échappe depuis 37 ans. En ce milieu de mois de mars, il réalise une nouvelle performance en étant distancé de moins de deux points par la maire PS sortante à l’issue du premier tour de scrutin.

Conseiller municipal depuis 2022, responsable d’un cabinet de recrutement (Keystone) dans le civil et proche de Christelle Morançais, la présidente de la Région Pays de La Loire, celui qui veut « dégager Johanna Rolland » a reçu le soutien de l’ancienne ministre centriste Sarah El Haïry, numéro 2 sur sa liste et fléchée pour prendre la tête de Nantes métropole. Censé donner “un nouveau souffle” à Nantes, son projet tourne autour de cinq priorités assez attendues : la sécurité, les transports, le logement, l’emploi, l’économie…

En savoir plus :

Dimanche 22 mars – 8 h 15

Le bilan du premier tour à Nantes :

Il est encore tôt en ce dimanche et donc toujours temps de se pencher sur le bilan du premier tour qui s’est tenu la semaine dernière.

A Nantes, c’était un peu la douche froide dimanche dernier chez les socialistes alliés aux écologistes. Si Johanna Rolland, la maire (PS) sortante est bien arrivée en tête, elle n’a devancé que d’une très courte tête (1,5 points) Foulques Chombart de Lauwe, le candidat (LR) de la droite et du centre. Un petit séisme dans la préfecture de Loire‐Atlantique. Résultat, la socialiste qui espérait arriver largement en tête pour s’éviter d’avoir à fusionner sa liste avec celle du candidat LFI William Aucant a dû s’y résoudre. De son côté, Foulques Chombart de Lauwe n’est pas parvenu à nouer une alliance avec l’autre candidat centriste, non qualifié pour le second tour, Mounir Belhamiti.

Il ne reste donc plus que deux candidats sur la ligne de départ aujourd’hui : Johanna Rolland et Foulques Chombart de Lauwe. Avec pour enjeu, la bascule à droite d’une ville gouvernée par la gauche depuis 37 ans. Mediacités vous raconte tout de cet entre‐deux tours particulièrement tendu où la gauche est passée de la stupeur aux tremblements.

Dimanche 22 mars – 8 h 00

Bonjour à toutes et à tous.

Bienvenue sur ce direct consacré au second tour des élections municipales 2026.

Comme dimanche dernier, toute l’équipe de Mediacités est sur le pont pour vous faire vivre au plus près ce moment décisif pour Nantes, les communes de la métropole et la démocratie locale.

Comme tous les dimanche d’élection, la journée devrait être plutôt calme et rythmée par la publication des chiffres de la participation électorale à 12h et 17h. Cette fois encore les choses s’accélèreront en soirée, à partir de 18h, une fois les bureaux de vote fermés dans la plupart des communes, 20h à Nantes.

Dès leur publication, vous retrouverez tous les résultats dans la métropole et le département, commune par commune, en consultant notre carte interactive en haut de cet article. Réactions, atmosphère dans les QG de campagne, premières analyses… Les journalistes de Mediacités partageront avec vous toutes les infos glanées sur le terrain.

La campagne au scanner :

En attendant, nous vous proposons de revenir ensemble sur les faits marquants de cette campagne. Résultats du premier tour, décryptage de la fusion entre la liste d’union de la gauche (PS, écologistes, etc) et LFI, portraits des candidats encore en lice, analyse des programmes et des principaux enjeux du scrutin. Cliquez sur l’image ci‐dessous pour consulter l’ensemble de notre dossier consacré aux élections municipales à Nantes et dans sa métropole.

Bilan, enjeux et grands débats en vidéo

En attendant 20 heures et les résultats, n’hésitez pas à aller jeter un œil à Radar 2026, notre série de vidéos consacrées aux grands enjeux de ces municipales 2026. Bilan des municipalités sortantes, rôle des maires et limites de leurs pouvoirs, solutions pour résoudre la crise du logement, place des femmes dans les mairies, questions sur la probité des élus, etc… En une quinzaine d’épisodes réalisés avec MOB, le média de la démocratie, nous vous donnons les clés pour voter en toute connaissance de cause.

Bonne journée,