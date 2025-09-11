Ces boîtes blanches barré d’un « Ici je dépose mes déchets alimentaires » orange ont fleuri un peu partout dans les rues nantaises depuis deux ans. Les habitants y jettent leurs restes de repas, épluchures, etc. 2 500 points d’apports volontaires ont été installées en tout, soit un pour 50 foyers. Et leur nombre va doubler en cette rentrée : ils sont déployés dans tous les autres centres‐villes, de Indre à Saint‐Herblain. Quand l’habitat est moins dense dans la métropole, ce sont 450 composteurs collectifs et 25 000 composteurs individuels qui vont être distribués. Budget total : 5 millions d’euros d’investissement initial plus 5 millions d’euros par an pour la collecte et le traitement. Et ce dans le sillage à loi Agec qui impose aux collectivités de proposer une solution de tri des biodéchets depuis le 1ᵉʳ janvier 2024.

