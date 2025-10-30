Sa création ne figurait pas dans le programme de Johanna Rolland en 2020, ni même dans celui de ses alliés écologistes. Pourtant la maire‐présidente de Nantes Métropole a lancé le 26 août dernier l’expérimentation d’une caisse commune de l’alimentation à Nantes et à Saint‐Herblain, quelques jours avant le début de la pré‐campagne officielle des municipales de mars 2026. « Une avancée concrète pour l’accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous », louait alors la socialiste.
La caisse sociale alimentaire à Nantes : vraie innovation ou mesure trop coûteuse ?
Quatre quartiers de Nantes et Saint-Herblain testent depuis cet été une caisse alimentaire commune. Comme à Montpellier, où le dispositif fonctionne avec succès depuis 2023, chaque habitant cotise en fonction de ses moyens pour accéder à des aliments de qualité. À Nantes, l’expérimentation lancée par la Métropole suscite pour le moment autant d’intérêt que de critiques.