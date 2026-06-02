Opération commando contre des anti A69 : les cinq notables tarnais échappent à la prison

Accusés d’avoir monté une opération commando contre des militants anti-A69, cinq élus et chefs d’entreprise tarnais favorables à l’autoroute échappent à la prison avec sursis, mais vont devoir indemniser les victimes à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Une maison vandalisée par la bande de notables pro-A69. / Lou Eve popper

C’est une sentence pour le moins légère qui a été prononcée mardi 2 juin contre cinq notables tarnais favorables à l’A69 accusés d’avoir organisé, un an plus tôt, une opération commando destinée à intimider des opposants au futur axe autoroutier. Le 7 avril dernier, le parquet avait requis contre eux trois à cinq mois de prison avec sursis et des peines d’inéligibilité s’appliquant à tous.

La présidente du tribunal correctionnel de Castres, Fabienne Karrouz, s’est contentée de condamner ces patrons – dont certains sont à la tête d’entreprises florissantes – à verser chacun autour de 10 000 euros aux parties civiles au titre du préjudice moral et matériel. Ni le sursis ni la peine d’inéligibilité n’ont été retenus.

Les cinq hommes ont été relaxés pour les faits d’« association de malfaiteurs » et « dégradations en réunion », mais condamnés pour celui de « divulgation d’informations personnelles » ou « complicité de divulgation d’informations personnelles », sans que la présidente, lors de la lecture du jugement, n’explique son choix.
Une expédition d’intimidation 
Interrogé par Mediacités à la sortie du tribunal, l’un des avocats des prévenus, Me Renier s’est montré circonspect : « Mes client sont soulagés de l’abandon des deux premiers chefs d’accusation. Mais je ne comprends pas pourquoi on leur demande de payer au titre du préjudice matériel alors qu’ils ont été relaxés pour la dégradation ».

Dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, à la suite d’une préparation minutieuse …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Dossier lié

A69 Toulouse – Castres : l’autoroute qui ne passe pas

48 articles
A69 Toulouse – Castres : l’autoroute qui ne passe pas

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Lou-Eve Popper

1 / ?