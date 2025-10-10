Municipales 2026 : 2P2R met sur la table 63 mesures pour changer la mobilité à Toulouse

Alors que les partis, empêtrés dans leur logique de constitutions de listes, tardent à faire connaître leurs propositions, certaines associations mettent leurs propositions sur la table. C’est le cas de Deux pieds deux roues (2P2R), une association de cyclistes et de piétons revendiquant 800 adhérents à Toulouse.

Dans un dossier de 33 pages adressé aux différents candidats, 2P2R dresse un premier bilan 2014–2025 de l’ère Moudenc en termes de mobilité. Elle reconnaît que les aménagements réalisés par Toulouse métropole et les projets piétonniers (rue de Metz, rue République, grand‐rue Saint‐Michel) ont contribué au « fort essor » de la marche et du vélo. Essor « porté par une prise de conscience croissante des usagers, les progrès techniques et le réseau VélôToulouse ».

Mais, « ces initiatives restent principalement concentrées dans l’hypercentre », relative 2P2R, en listant ce qui ne va pas : un Réseau Express Vélo réalisé à 20 % de ses objectifs initiaux, la prédominance de la voiture en périphérie, l’accentuation des embouteillages, le soutien de la mairie à la Jonction Est, le stationnement illicite des voitures et des deux …