Appel aux ministres de la justice et de l’intérieur : respectez la liberté de la presse, renforcez le secret des sources

Mediacités s'associe à 129 médias, sociétés de journalistes, syndicats et organisations, pour réclamer aux ministres de la justice et de l’intérieur qu’ils fassent respecter la liberté de la presse et protègent le secret des sources.

202211-LibertePresse-Censure
Illustration Jean-Paul Van Der Elst.

Il y a près d’un an, 110 médias et organisations interpellaient le gouvernement pour réclamer une réforme de la loi de 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes. Les contours flous de ce texte et l’absence de véritables garde‐fous ont facilité des atteintes à la liberté de la presse depuis 15 ans. Pour rappel, au moins 27 journalistes ont été convoqué·es ou placé·es en garde à vue par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), selon un décompte réalisé par le journal Télérama.

Depuis notre courrier, les intimidations contre la presse n’ont pas cessé : elles ont franchi un cran supplémentaire. Alors que l’État français a été condamné en 2023 pour l’arrestation illégale d’un journaliste couvrant une action écologiste, la police a à nouveau reçu l’ordre d’interpeller et placer en garde à vue, le 1er juillet, le journaliste Enzo Rabouy quinze jours après qu’il ait couvert une action militante en marge du Salon du Bourget.

Le parquet général poursuit également son acharnement contre Ariane Lavrilleux, la journaliste de Disclose et membre du groupe de travail sur le secret des sources à l’origine de cet appel. L’AFP nous apprend que le parquet général de la cour d’appel de Paris a fait appel de la décision de non‐lieu rendue par la juge d’instruction. Alors que la justice a reconnu l’intérêt public des révélations de Disclose sur l’opération militaire secrète de la France au profit de la dictature égyptienne, la journaliste pourrait être renvoyée devant un tribunal, plus de deux ans après avoir subi une garde à vue, une perquisition et des mesures disproportionnées de surveillance.

Une autre procédure judiciaire vise le journaliste Philippe Miller, à la suite d’une plainte pour vol de données déposée par un cabinet d’avocat dont le journaliste avait relaté les pratiques douteuses. Pour contester la saisie de son ordinateur et matériel professionnel, Philippe Miller a tenté d’opposer le secret des sources. Mais la juge des libertés et de la détention a validé l’atteinte au secret des sources, en considérant que la simple existence d’une enquête pénale relevait bien d’un “impératif prépondérant d’intérêt public”. Si n’importe quelle enquête pénale permet de lever le secret des sources, ce dernier n’existe plus.

Enfin, les vidéos policières révélées par Libération et Mediapart démontrent que les forces de l’ordre déployées à Sainte‐Soline ont multiplié les tirs illégaux et ont visé, en toute connaissance de cause, des journalistes qualifiés de « pue‐la‐pisse ». Lors des manifestations du 10 septembre, Reporters sans frontières a recensé sept cas de journalistes entravés physiquement, dont certains blessés par des éclats de grenade. Le 17 novembre, plusieurs journalistes de Reporterre, Blast et Libération ont été violentés par les forces de police et gazés à bout portant alors qu’ils couvraient une action de désobéissance civile menée par plusieurs ONG sur le site normand du géant de l’agrochimie BASF.

Ces attaques inacceptables dans un État de droit sont le résultat d’une année d’immobilisme du gouvernement. Qu’est devenue la promesse de Rachida Dati, lors des États généraux de l’information, d’un projet de loi qui garantit le droit à l’information ? Ce projet est pour l’heure gardé secret.

Le groupe de travail avait été reçu en février par le cabinet du premier ministre, puis au début de l’été par le ministère de la justice afin de discuter de nos propositions et de remettre une note d’analyse détaillée sur leur application concrète. Pour rappel, nous voulons :

  • Mieux encadrer les conditions de la levée du secret des sources, qui est aujourd’hui possible dans le cas, mal défini, d’un « impératif prépondérant d’intérêt public »
  • Exiger une autorisation par un·e juge indépendant·e avant toute levée du secret des sources
  • Étendre le secret des sources aux collaborateur·ices de médias, réalisateur·ices et auteur·ices de livres ou documentaires
  • Permettre à tou·tes les journalistes de se défendre face à une violation du secret de leurs sources, en créant une voie de recours
  • Renforcer les voies de recours et sanctions en cas de violation du secret des sources.

La protection des sources n’est pas une coquetterie corporatiste. Elle est “la pierre angulaire de la liberté de la presse”, la condition indispensable d’un droit effectif à l’information de toute la population. Il est donc urgent que le projet de loi donne lieu à un débat public, ouvert et parlementaire le plus rapidement possible.

Par cet appel auquel se joignent 131 médias, sociétés de journalistes, syndicats et organisations, nous réclamons également aux ministres de la justice et de l’intérieur qu’ils formulent, dès à présent, des instructions écrites aux fonctionnaires afin de faire respecter la liberté de la presse telle qu’encadrée par la loi de 1881, ainsi que par la jurisprudence des tribunaux français et celle de la Cour européenne des droits de l’Homme.

 

Le groupe de travail sur la protection des sources à l’origine de cet appel

Sherpa, Fonds pour une presse libre, Reporters Sans Frontières, Association de la presse judiciaire, Disclose, SNJ et CFDT‐Journalistes.

Les 131 premiers signataires de l’appel :

  • 25 sociétés des journalistes ou rédactions :

SDJ de l’AFP
SDJ du Parisien‐Aujourd’hui en France
SDJ Epsiloon
SDJ de Radio France
SDJ de Radio France Internationale
SDJ FranceTV Sport
SDJ France 3 rédaction nationale
SDJ Le Figaro
SDJ de LCI
SDJ de Capital
SDJ Les Echos
SDJ de Mediapart
SDJ Groupe Profession Santé
SDJ d’Arte
SDJ de L’Informé
SDJ de RMC
SDJ du magazine GEO
SDJ Que choisir
SDJ La Tribune
SDJ d’Arrêt sur images
SDJ Konbini
SDJ de Challenges
Société des rédacteurs du Monde
Société des journalistes et du personnel de Libération
Société des personnels de l’Humanité

  • 7 Collectifs de journalistes indépendant·es :

Collectif We Report
Collectif Hors Cadre
Collectif La Claque
Collectif Focus
Collectif Presse‐papiers
Collectif Youpress
Profession Pigiste

  • 63 Médias indépendants :

Mediacoop
Reporterre
L’Arrière-Cour
Le Poing
Rural
Reflets.info
Blast
Vert
Covenant Médias
La Messagère Libérée
Rue89 Bordeaux
Spotlighted
Chabe
La Disparition
altermidi
Citizen Jazz
Sciences Critiques
La Topette
Voxeurop
Le Courrier des Balkans
Orient XXI
Grand‐Format
AOC
Terrestres
La Relève et La Peste
Fakir
Observatoire des multinationales
La Clé des Ondes
Mouais, le journal dubitatif
Les Jours
Facto !
Mediapart
Le Poulpe
Rembobine
Mediacités
Inf’OGM
Médianes
Extra muros
Les Cent Plumes
Rue89 Bordeaux
Rue89Lyon
Rue89 Strasbourg
France Maghreb 2 Radio
Au Poste
Politis
Le Courrier d’Europe centrale
Rapports de force
15–38 Méditerranée
Basta !
Décrypter l’Afrique
Paris Lights Up
Les Autres Possibles
L’Alterpresse68
Afrique XXI
Climax
Premières Lignes
Epsiloon
Podcastine
Le Ch’ni
Off investigation
Splann !
Disclose
StudioFact Media Group

  • 33 Syndicats, associations et club de la presse :

SNJ (Syndicat national des journalistes)
CFDT‐journalistes
Filpac cgt
Fédération européenne des journalistes (FEJ)
Spiil (Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne)
Fonds pour une presse libre
Sherpa
Reporters sans frontières
Association de la presse judiciaire
Prenons la Une
Acrimed – Action Critique Médias
Informer n’est pas un délit
Article 34
Journalisme & Citoyenneté
Les Assises du Journalisme
Association des journalistes de défense (AJD)
Association des journalistes antiracistes et racisé.e.s (AJAR)
La Scam
Le Prix Albert Londres
Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM)
Attac France
Transparency International France
LDH (Ligue des droits de l’Homme)
Syndicat des avocats de France (SAF)
Fonds de dotation Intérêt à agir
Maison des lanceurs d’alerte
Alertes.me
Femmes journalistes de sport
Journalistes écrivains pour la nature et l’écologie (JNE)
Profession Pigiste
Nothing2Hide
Observatoire des Libertés Associatives
Club de la presse de Marseille‐Provence
Club de la presse Strasbourg‐Europe
Club de la presse de Metz
Club de la presse de Bretagne

La rédaction de Mediacités

