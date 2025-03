Les influenceurs « David & Erick  », experts en décision publique

(cliquez sur le dessin pour l’afficher en grand)

Un déjeuner avec le président de la Métropole, des courriers au maire de Lyon, des réunions avec des décideurs du conseil régional d’Auvergne‐Rhône‐Alpes… Depuis près de trois ans, les « représentants d’intérêts » – autrement dit, les lobbyistes – actifs au niveau local doivent déclarer leurs actions. Mediacités s’est plongé dans cette liste, où se mêlent le Medef, des syndicats agricoles, les fast‐foods KFC, un ancien élu en vue ou encore le géant Uber. Elle éclaire d’un jour nouveau la prise de décision publique.

