Crise au Ceser d’Auvergne‐Rhône‐Alpes : « Séparer l’homme du délégué général »

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : notre enquête sur la très lourde ambiance au sein du Conseil économique, social et environnemental d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Mais que se passe‐t‐il au Conseil économique, social et environnemental régional, « Ceser » de son petit nom ? Censée représenter la société civile, cette instance émet des avis, notes et autres rapports pour éclairer les élus de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes sur leurs politiques publiques. Seulement voilà, entre un très fort turn over, plusieurs arrêts maladie et deux enquêtes internes en moins de deux ans, il règne au sein de sa délégation générale, forte d’environ 25 agents, une très lourde ambiance…

A qui la faute ? Comme Mediacités l’a documenté la semaine dernière, plusieurs témoignages accusent directement Grégory Morel, le délégué général du Ceser, décrit par un élu de l’institution comme « le garde‐chiourme » de Laurent Wauquiez (l’ex‐président de la Région) au sein de la maison. Le « DG » en question dénonce à son endroit une cabale politique et est défendu bec et ongles par Antoine Quadrini, le président du conseil… jusque dans les débats en assemblée plénière de son hémicycle, comme le 13 octobre dernier.

