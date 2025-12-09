Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : notre décryptage de la communication de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur sa supposée « bonne gestion » des deniers publics.

Ne pas confondre communication et information… La semaine dernière, Mediacités s’est plongé dans le satisfecit, déroulé sur trois pleines pages – la Une comprise – du dernier magazine institutionnel de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, accordé à la « bonne gestion » présumée de ses présidents successifs Fabrice Pannekoucke (actuellement en poste) et Laurent Wauquiez (l’ex‐ devenu « conseiller spécial » omniprésent). La collectivité a‑t‐elle raison de proclamer haut et fort ses slogans « 0 augmentation d’impôts » ou « 0 dette supplémentaire » ?

En compilant et comparant avec d’autres Régions les chiffres de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale (OFGL), notre article dresse une situation (sans surprise) plus contrastée que l’hyper‐communication du duo Wauquiez‐Pannekoucke. Un exemple ? S’il est formellement exact que la collectivité n’a pas augmenté ses impôts, ses présidents oublient de préciser que les Régions ne votent plus aucun impôt direct local depuis 2011. Jusqu’en 2024, leur autonomie fiscale se limitait à un seul outil : la taxe sur les certificats d’immatriculation (ex‐cartes grises), avec un taux modulable dans la limite d’un plafond de 60 euros par cheval fiscal.

Retrouvez ci‐dessous l’enquête qui a inspiré Twister.

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.