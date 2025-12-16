Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité locale. Cette fois-ci, elle revient sur les messages projetés pendant la Fête des lumières qui ont créé la polémique.

Une polémique en chasse une autre… Après la controverse autour du financement d’une œuvre, place Sathonay, par le géant américain Netflix, la Fête des lumières édition 2025 s’est retrouvée au cœur d’un autre « bad buzz » à partir du samedi 6 décembre. Ce soir‐là, place des Terreaux – l’un des principaux spots de l’événement -, plusieurs slogans comme « La police blesse et tue », « La violence policière est partout » ou « Non à l’Etat policier » sont projetés sur la façade du musée des Beaux‐Arts.

Très vite, le mouvement Les Soulèvements de la Terre revendique cette action. Celle‐ci suscite aussitôt la réaction de la préfète du Rhône Fabienne Buccio, qui dénonce un « insupportable message de haine ». Les responsables politiques ne tardent pas non plus à condamner les propos projetés, qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux, du maire de Lyon Grégory Doucet à son adversaire Jean‐Michel Aulas, en passant par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. A l’inverse, la candidate LFI à la mairie Anaïs Belouassa‐Cherifi défendra quelques jours plus tard, sur son blog, cette action militante. Selon l’insoumise, si « ces mots font si mal », c’est « parce qu’ils disent ce que l’Etat cherche à cacher ».

Cette semaine, la polémique a en tout cas a inspiré notre dessinatrice Twister. A retrouver par ailleurs, entre autres archives sur le sujet des violences policières, cette précédente enquête de Mediacités ci‐dessous.

