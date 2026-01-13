Méga tunnel de Jean‐Michel Aulas : retour vers le futur ?

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard une publication de Mediacités ou une autre actualité locale. Cette fois-ci : la promesse du candidat à la mairie de Lyon et de son alliée LR Véronique Sarselli, en lice pour la Métropole, d'enterrer sous Lyon l'autoroute nord-sud sur 8 kilomètres.

(cliquez sur le dessin pour l’afficher en grand)

Faire « sauter le bouchon ». En guise de vœux à celles et ceux dont ils brigueront les suffrages, Jean‐Michel Aulas et Véronique Sarselli, respectivement candidats de la droite à la ville et à la métropole de Lyon, ont annoncé vouloir régler définitivement les fameux embouteillages du tunnel de Fourvière. Comment ? En construisant… un autre tunnel. Une traversée souterraine de Lyon, autrement plus longue – 8 kilomètres – et plus profonde – elle passerait sous la Saône et le Rhône. Le tout pour un coût astronomique d’environ 2 milliards d’euros.

Sauf que rien n’assure que cette infrastructure, qui ne serait pas mise en service avant une dizaine d’années, résoudrait le défi de la congestion automobile. D’abord parce que sur les 110 000 voitures qui empruntent actuellement le passage sous Fourvière chaque jour, le trafic de transit ne représente que 15 % des véhicules. Ensuite parce que, comme de nombreux spécialistes l’ont documenté, la construction d’une nouvelle voie de circulation peut générer un « trafic induit ». Autrement dit : attirer des véhicules qui ne seraient pas venus sans cet aménagement. Enfin, parce que l’effet d’un échangeur sur ce tunnel pour desservir le centre de Lyon, compris dans le projet des candidats, pourrait se limiter à déplacer l’actuel bouchon. Pour les adversaires écologistes du duo Aulas‐Sarselli, la promesse du méga tunnel dénoterait surtout « une vision du tout‐voiture qui appartient au siècle dernier ».

Retrouvez ci‐dessous notre décryptage qui a inspiré notre dessinatrice.

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.