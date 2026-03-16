Grégory Doucet devant Jean‐Michel Aulas à Lyon : « Le premier surpris… »

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité locale. Cette fois-ci, retour sur la surprise du premier tour des élections municipales à Lyon.

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Il y a quelques semaines encore, sondeurs et observateurs le donnaient loin, très loin, du favori Jean‐Michel Aulas. D’aucuns imaginaient même le match pour la mairie de Lyon plié par l’homme d’affaires, candidat de la droite et des macronistes, dès le premier tour. Et finalement, non : ce dimanche 15 mars, l’écologiste Grégory Doucet a tenu tête à l’emblématique et très médiatiques « JMA ». Il le devance même de quelques 1184 voix : 37,36 % des suffrages contre 36,78 % pour son adversaire.

Retrouvez ci‐dessous notre article sur le résultat du premier tour des municipales à Lyon :

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.