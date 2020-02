Peut-on rayer des noms sur les bulletins de vote aux municipales ?

Question de Françoise : Peut-on rayer des noms sur une liste de candidats aux municipales et si oui quelles sont les conséquences ?





Bonjour,

La pratique que vous évoquez est en fait celle du panachage qui permet d’ajouter ou de retrancher des noms sur une liste de candidats à une élection municipale. Mais cette possibilité n’est pas ouverte dans toutes les communes car le mode de scrutin dépend de la taille de la ville. Il est ainsi permis de rayer des noms dans les communes de moins de 1 000 habitants mais pas au delà.

Contrairement aux apparences, en effet, les listes proposées aux suffrages dans les communes de moins de 1 000 habitants ne sont pas de même nature que dans les villes plus grandes. En deçà de ce seuil, le mode de scrutin est dit plurinominal. Dans ce cas, les listes sont des regroupements de candidatures individuelles. Le nombre de voix obtenu par chaque candidat est comptabilisé individuellement. Conséquence, les électeurs peuvent barrer certains noms ou en ajouter d’autres (à condition qu’il s’agisse de candidats déclarés). C’est le fameux panachage.

Il s’agit par ailleurs d’un scrutin dit « majoritaire à deux tours ». « Au premier tour, explique le site Vie Publique, sont élus au conseil municipal les candidats qui ont obtenu à la fois les voix d’au moins 25 % des inscrits et la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, sont élus, dans la limite des sièges restant à pourvoir, les candidats qui obtiennent le plus de voix. »

Et au dessus de 1 000 habitants ?