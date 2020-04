Pourquoi les derniers étages de la tour Bretagne, à Nantes, sont‐ils allumés chaque soir ?

Question de Mariette : pourquoi les deux derniers étages de la Tour Bretagne à Nantes sont‐ils allumés chaque soir ?

Bonjour Mariette,

Vous n’êtes pas la seule à vous poser la question. Avec le confinement, beaucoup de Nantais ont en effet tout loisir d’admirer à la nuit tombante depuis leur fenêtre ou leur balcon la Tour Bretagne de 144 mètres, inaugurée en 1976. Toujours esthétiquement controversé, le gratte‐ciel le plus haut dans l’Ouest (117e en Europe tout de même) est cependant devenu un point de repère urbain à Nantes. Plus encore depuis l’ouverture au public il y a huit ans à son dernier et 32e étage du bar Le Nid. Ce n’est pas ce dernier qui est allumé chaque nuit depuis des mois, mais ceux d’en-dessous, les 30e et 31e.