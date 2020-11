La mairie tarde à sécuriser les abords des écoles à Toulouse

Question de Claire à Mediacités : La promesse de Jean-Luc Moudenc de piétonisation des abords des écoles aux horaires d'entrée et de sortie des enfants a-t-elle été mise en œuvre ou va-t-elle l'être ?

Notre lectrice fait ici référence à une annonce de Jean-Luc Moudenc, formulée en mai dernier lors du déconfinement, dans le contexte de la campagne pour le second tour des élections municipales. Le maire LR de Toulouse avait alors affirmé vouloir pérenniser « l'urbanisme tactique » lancé pendant le confinement et avait promis « soit de neutraliser du stationnement aux abords des entrées des écoles (pour élargir l’espace d’attente, NDLR), soit de fermer la voie, lorsque c’est une voie de desserte locale et que les trottoirs ne sont pas suffisants ponctuellement aux horaires d’entrée et de sortie de l’école ». Dans son programme, l'édile promettait également de « mettre en place des zones à 20 km dans les rues étroites et près des écoles ».

Sécuriser les abords des écoles ? Le sujet n'est pas nouveau, de nombreux parents d'élèves l'ont déjà réclamé par le passé, par exemple en avril 2019 à l'école Château d'Ancely comme relaté par La Dépêche. Un principe que défend également l'association 2 pieds 2 roues, dont notre lectrice Claire fait d'ailleurs partie.

Envie de lire la suite ? Profitez de 24h d'accès gratuit pour lire cet article et tous les autres ! C'est parti ! Déjà abonné ? Je me connecte