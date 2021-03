Question de Florent Aubry : La fermeture administrative de Mix’art Myrys est-elle liée au projet immobilier des Ponts Jumeaux ?

Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi le feuilleton, le collectif d’artistes auto-géré Mix’Art Myrys a l'interdiction d'accueillir du public depuis sa fermeture administrative, le 20 janvier dernier par arrêté municipal. La raison officielle - le non respect des normes nécessaires à l'accueil du public, notamment les normes incendie - interroge car le problème ne date pas d'hier et a été plusieurs fois mis en avant par l'association pour demander une rénovation des locaux. Plus étrange, les subventions de fonctionnement (160 000 euros) et la convention financière au titre du label Nouveaux territoires de l’art n’ont pas été renouvelées par Toulouse métropole, et ce sans préavis. Ces décisions alimentent les inquiétudes sur l'avenir d'un lieu culturel emblématique et sur les intentions réelles de la mairie dans un secteur en pleine mue urbaine . . .