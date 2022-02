Les occupants du squat Babinet paient-ils leur électricité ?

« Bonjour. La lecture de votre article sur le squat Babinet me pose la question suivante : Est-ce que l''électricité est payée ou est-ce du vol de courant ? Il me semble que la question est importante avant de se réjouir du rétablissement de l'électricité. En effet, je suis prêt à soutenir une association d'aide aux migrants, sous réserve qu'elle respecte la loi. Ce point est à clarifier, et son absence dans l'article m'interpelle ! Bien cordialement » - François Carbonnel, Toulouse.

Bonjour François,

Les squatteurs paient-ils l'électricité qu'ils consomment pour se chauffer en plein hiver ? La question se pose. Reposons le contexte : vous réagissez ici à la publication de notre article sur le squat Babinet, dans le quartier du Mirail. Nous y expliquions que les quelque 250 occupants de ce bâtiment de trois étages, majoritairement des exilés, ont passé neuf jours sans électricité entre le 30 décembre et le 7 janvier, avant de rétablir eux-mêmes le courant.

Nous avons relayé votre questionnement à l'association Réseau d’entraide populaire international toulousain (Répit) qui accompagne les habitants de ce bâtiment réquisitionné. « On a qu’à leur demander s’ils paient des impôts aussi », ironise d'abord Julien *, l'un des membres de ce collectif, soulignant la situation d’urgence dans laquelle se trouvent les occupants, dont un certain nombre sont des demandeurs d’asile.

Cependant, l'association Répit le reconnait, à Babinet, les habitants ne paient pas l’électricité. « Dans les petits squats, il y a des cotisations dans les trois quarts des cas, mais là, c’est compliqué à organiser, car le squat est immense. Il y a peut-être des milliers de personnes qui sont passés par ici », justifie Julien.

En France, la consommation moyenne d'électricité s’élèverait à environ 2 200 kWh par an et par personne en 2020. À ce compte-là, les 250 habitants du squat Babinet devraient dépenser au maximum pour 95 700 euros d'électricité par an , même s'il est probable qu'ils consomment moins que la moyenne.

Qui s'acquitte de la facture ? D'après l'association Répit, un arrangement aurait été trouvé entre le propriétaire du bâtiment et les services de l’État. « En général, la préfecture dédommage le propriétaire sans le dire parce que cela reviendrait à reconnaître qu’ils soutiennent indirectement les squats. Ils le font parce que cela leur coûte moins cher que de trouver des solutions d’hébergement pour tout le monde », estime Julien. Contactée à ce propos, la préfecture n’a pas répondu à notre sollicitation, se contentant d'indiquer que « dans le cadre d'un branchement électrique illégal dans un bien squatté, usuellement, le propriétaire saisit directement son fournisseur d'énergie ».

Et l'eau dans tout ça ?

Au-delà de l'électricité, qu’en est-il de l’eau ? Selon Nicolas Puvis, chargé de projet de l’ONG Médecins du monde à Toulouse, la situation est plus simple. « L'accès à l'eau est reconnu comme un droit fondamental au niveau international (notamment par l’assemblée générale de l’ONU depuis 2010, rappelle-t-il. Un compteur doit être ouvert et c’est Toulouse Métropole, dont c'est la compétence, qui règle la facture. Le prix en général est dérisoire. Cela ne plombe pas les finances d’une collectivité. »

Peut-on estimer la consommation du squat Babinet ? L'ONG Solidarités international, spécialisée dans l’accès à l’eau potable pour les plus démunis en France et dans le monde, a mené une étude en octobre 2021 sur ce sujet avec la Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (Dihal). Pendant un an, une soixantaine de squats et bidonvilles ont été suivis dans le Nord, la Haute-Garonne, Seine-Saint-Denis et Loire-Atlantique). Résultat : la consommation moyenne de leurs habitants serait de 40 litres par jour et par personne. C'est un peu moins du tiers de la consommation moyenne journalière en France estimée, elle, à 150 litres. « Il y a beaucoup d’idées reçues sur le sujet, mais on peut difficilement parler de gaspillage quand les installations sont bien faites », commente Manon Handtschoewercker, coordinatrice pour l’association humanitaire.

L'ONG n'a pas travaillé sur le squat toulousain, une évaluation précise est donc difficile à réaliser. Mais, partant de cette étude, la consommation des 250 habitants du squat Babinet pourrait être estimée à 3 650 m3 d'eau par an. Le coût pour la collectivité ne dépasserait pas 11 000 euros par an . Une somme modeste au regard des finances de la commune.