Arnaud Deslandes officiellement tête de liste du PS à Lille, sans passer par la case primaire

Sans candidat face à lui après le retrait du député Roger Vicot, le maire de Lille a été désigné ce jeudi par les militants socialistes quatre semaines avant la primaire initialement prévue le 6 novembre.

Voilà qui est fait. Avec un mois d’avance sur le calendrier initial fixé par les instances nationales du Parti socialiste, le maire de Lille Arnaud Deslandes est officiellement la tête de liste des socialistes pour mener la campagne municipale 2026 depuis ce jeudi 9 octobre 2025. Les militants de la section lilloise étaient conviés en fin de journée pour valider la désignation du maire sortant.

Après avoir imposé son nom à Martine Aubry face à la sénatrice Audrey Linkenheld lors d’une bataille interne intense à l’automne-hiver 2024, Arnaud Deslandes a bénéficié du retrait de Roger Vicot dans la course à l’investiture.

Le député socialiste du Nord qui avait lancé sa campagne en septembre 2023, partant seul, a finalement renoncé à se présenter face au maire sortant dans une primaire socialiste qui était prévue le 6 novembre 2025. Un sondage, commandé par le parti et réalisé début septembre, donnait à Arnaud Deslandes de meilleures chances de victoire pour permettre aux socialistes de conserver le Beffroi.

Stéphane Baly et les écologistes déjà à l’offensive

Le chemin est désormais dégagé dans son camp pour le maire sortant. En face de lui, cinq candidats sont déjà déclarés : la macroniste Violette Spillebout, le républicain Louis Delemer, l’insoumise Lahouaria Addouche, l’opposante Faustine Balmelle à la tête d’une coalition Génération.s, Debout ! et l’Après et l’écologiste St …