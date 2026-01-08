Municipales : l’étude qui donne à voir la sur‐représentation des élus CSP+ dans les villes de la métropole lilloise

Le collectif de chercheurs Démocratisons la politique a analysé le profil socio-professionnel de 2,1 millions de candidats à des scrutins entre 2002 et 2024. Une carte exploitant ces données montre que les catégories « supérieures » (cadres, professions libérales, professions intellectuelles, etc.) sont sur-représentées dans la plupart des villes. C’est particulièrement le cas à Lille, Roubaix et Tourcoing.

Lors des élections municipales de 2020, Mediacités en avait dressé le constat au niveau local. Un rapport de 146 pages du collectif de recherche Démocratisons la politique (DLP), accompagné d’une cartographie détaillée commune par commune mise en ligne récemment, vient le confirmer à l’échelle nationale : les catégories socio‐professionnelles (CSP) dites « supérieures » sont sur‐représentées parmi les candidats aux scrutins et donc, également, parmi les élus.

La sur‐représentation généralisée des élus issus des classes supérieures apparaît ainsi clairement dans l’immense majorité des villes du département du Nord, comme on peut le voir sur la carte suivante, générée grâce à l’outil du collectif DLP

Ville à majorité socialiste, Lille ne fait exception, bien au contraire : 79 % des élus au conseil municipal sont en effet des « CSP+» alors que ces catégories ne représentent que 26 % de la population de la commune. C’est plus qu’à Lyon (75 %), Toulouse (68 %) ou Nantes (66 %).

A noter que la part des CSP+ parmi les candidats …