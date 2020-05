Com de crise : Laurent Wauquiez casse la tirelire sur Facebook

Les lecteurs de Mediacités ne seront pas vraiment surpris [(re)lire dans nos archives « Lego, stades de foot, sondages… les folles dépenses de com’ de Laurent Wauquiez »]… D’après Libération, le président de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes a dépensé plus de 65 000 euros en publicité sur Facebook ce dernier mois. Et plus de 92 000 euros sur les trois derniers mois. Tiens donc, Laurent Wauquiez surferait‐il sur la vague du coronavirus à moins d’un an des élections régionales ?

Masques, gel hydro‐alcoolique, distribution de kits sanitaires… Depuis le début de la crise, l’ancien patron des Républicains est sur tous les fronts. Et il le fait abondamment savoir, comme nous l’avons raconté, dernièrement, dans une enquête. Sur les trente derniers jours, d’après les données publiques de Facebook, sa collectivité est le premier annonceur en France du réseau social, et de loin : le second (le parlement européen) n’a dépensé « que » 38 700 euros.

