A Loireauxence, la maire n’a plus accès aux mails des élus, dont ceux de l’opposition

C’est ce que l’on appelle un “happy end” ! Fin novembre, Mediacités révélait comment Christelle Blanchet, la maire fraichement élue de Loireauxence, dans le pays d’Ancenis, avait demandé – et obtenu –la possibilité d’accéder aux boites mails de ses agents, mais aussi – plus grave – à celles des élus de sa majorité et de l’opposition. Une pratique totalement illégale, comme le rappelaient à la fois la Cnil (Commission nationale informatique et libertés) et l’Association des maires de Loire-Atlantique, interrogées dans notre article. Et qui suscitait un émoi certain parmi les élus et les fonctionnaires de la commune.

