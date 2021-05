C’est l’un des constats tirés du dernier baromètre des mobilités établi par l’agence d’urbanisme de l’agglomération nantaise (Auran) et publié le 18 mai dernier : avec la crise sanitaire, le volume des trajets à vélo s’est considérablement accru dans la métropole nantaise. Lors du deuxième confinement, ils atteignaient ainsi 8 % du total des déplacements. Soit cinq points de mieux que lors de la dernière « enquête déplacement ». Certes, cette dernière datait déjà de 2015, mais la progression est sensible. Elle corrobore d’ailleurs l’enquête qu’avait réalisée Mediacités en février dernier à partir des données enregistrées par les capteurs placés par Nantes Métropole sur les pistes cyclables.

https://www.mediacites.fr/enquete/nantes/2021/02/24/deux-fois-plus-de-cyclistes-sur-certaines-pistes-avec-la-crise-sanitaire-les-nantais-pedalent/

2,9 déplacements par jour, en moyenne, durant le second confinement

Entre 2015 et octobre 2020 (soit entre les deux confinements), l’Auran compte ainsi 54 200 déplacements à vélo supplémentaires chaque jour. C’est moins que la marche (+133 000) mais plus que les autres modes de transport, tous en baisse et parfois largement. Durant le second confinement, la petite reine est même la seule à continuer de progresser alors que – sans surprise - le volume total des déplacements chute fortement (382 000 déplacements en moins, soit une baisse de 20 %). Les habitants de la métropole de plus de 11 ans effectuaient alors en moyenne 2,9 déplacements par jour, contre 4,15 en période « normale ».

Les aficionados de la petite reine doivent-ils pour autant lever les bras en signe de victoire ? Et avec eux les élus métropolitains qui, avec le plan de déplacements urbains (PDU), visent la barre des 12% à l’horizon 2030 ? Pas tout à fait. D’abord parce que cette progression de la part modale du vélo s’inscrit dans un contexte bien particulier : celui de la baisse globale des déplacements et de l’augmentation des trajets de proximité. Il faut donc la relativiser. Une fois le confinement achevé, « si le vélo reste à un niveau de pratique équivalente, sa part de marché sera d’environ 5 à 6 % », écrit ainsi l’Auran. Deux à trois points de mieux qu’en 2015, mais encore six à sept de moins que l’objectif inscrit au PDU. La ligne d’arrivée est donc encore lointaine.

La voiture toujours reine

Ensuite parce que parallèlement à ce gain de part modale de la bicyclette, celle des transports en commun s’écroule. Tram, bus et trains ne représentaient plus que 9 % des déplacements lors du deuxième confinement (10% entre les deux confinements), contre 14 % en 2015. Pas vraiment ce qu’espéraient les concepteurs du PDU nantais. Bien que prudents, ces derniers comptaient néanmoins voir leur part dans les déplacements atteindre 16 % à l’horizon 2030.

Rien de plus normal, étant donné la crise sanitaire qui n’incitait pas au transport collectif ? Sans doute. Reste que 62 % des habitants de la Métropole ayant abandonné bus et tram durant la crise se sont tournés vers leur voiture. Résultat, la part modale de la « voiture conducteur » n’a baissé que d’un point depuis 2015, passant de 47 % à 46 %.

Plus de vélos mais pas moins de voitures… le partage de la chaussée s’annonce difficile. Cette stabilité de l’usage de la voiture individuelle préoccupe d’ailleurs l’Auran pour les mois à venir. « Un retour moins fort des usagers des transports collectifs ou du covoiturage auraient des conséquences très fortes, en particulier à l’heure de pointe », explique l’agence. Elle peut aussi inquiéter les concepteurs du PDU. Si nul ne sait si cette modification des usages perdurera longtemps l’objectif d’un passage à 27 % de la part modale de la voiture paraît de plus en plus lointain.