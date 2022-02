À Nantes, la situation des cyclistes stagne

En apparence, le palmarès paraît décourageant. Nantes perd des points dans le dernier baromètre des villes cyclables de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), paru le 10 février. Sur la deuxième place du podium en 2019, la ville se classe désormais en cinquième position. Un décrochage qui n’est pas franchement une surprise. Ces dernières années, plusieurs enquêtes de Mediacités démontraient que la politique cycliste de la ville et de la métropole nantaise pédalait dans la semoule. Interrogé par Mediacités il y deux ans, lors de la publication du précédent baromètre, Olivier Schneider, le président de la FUB prévenait même déjà : à Nantes, « la dynamique n’y est plus »

Cela signifie-t-il pour autant que la situation des cyclistes nantais s’est fortement détériorée ces deux dernières années ? Pas franchement. A vrai dire, la régression de Nantes au classement de la FUB s’explique d’abord par un changement technique. Si en 2019 les villes de plus de 200 000 habitants faisaient l’objet d’un classement à part, l’édition 2021 les mélange avec les villes de plus de 100 000 habitants. D’où l’arrivée, par exemple, de Grenoble en deuxième position ou encore d’Annecy en quatrième position. En réalité, la note attribuée à Nantes a même faiblement augmenté. Avec une moyenne de 3,64 (sur 6), elle dépasse légèrement son précédent score de 3,55 en 2019.

Le nombre de communes évaluées cette année a, lui aussi, fortement augmenté. Le baromètre en compte aujourd’hui 1 625, contre 784 en 2019, Soit plus du double ! Cette hausse est due au succès qu’a rencontré le questionnaire de la FUB, ouvert entre septembre et novembre 2021 : le nombre de répondants a cru de 50% par rapport à 2019. Le signe, sans doute, que le vélo a pris une place plus importante dans la vie des Français depuis la crise sanitaire. S’ils sont de plus en plus nombreux à rouler sur les pistes nantaises, dans la cité des Ducs, le nombre de répondants a pourtant diminué : 3 737 réponses avaient été validées en 2019 à Nantes ; 3 300 seulement en 2021.

Les « coronapistes » saluées

À Nantes, l’association Place au vélo note « un travail [de la collectivité] en bonne intelligence avec les associations de cyclistes ». « Notamment au moment du déconfinement [...], la métropole a su réagir et mettre en place des aménagements tactiques (les fameuses coronapistes). Ils sont aujourd’hui largement plébiscités ». Parmi les zones qui se sont améliorées, l’association liste le boulevard Guy Mollet, le pont Willy Brandt ou encore le pont Anne de Bretagne, qui avait vu le nombre de cyclistes fortement augmenter après le premier confinement.

Pas suffisant néanmoins pour sauver le bilan de la politique cyclable, estime l’association pour qui la ville s’est reposée sur ses lauriers : « les réalisations de ces dernières années n’ont pas été à la hauteur des attentes, alors que d’autres villes ont franchi un cap qualitatif bien plus significatif ».

Inquiétudes pour la sécurité

Dans leurs réponses au questionnaire de la FUB, les cyclistes nantais font ainsi par de certains souhaits - la création « d’un réseau cyclable et sans coupure » - et, surtout, des limites de la politique municipale. Leurs principales préoccupations ? La sécurité, notamment au passage des intersections et particulièrement lorsqu’ils doivent partager la voirie avec des infrastructures lourdes comme le tramway. Le stationnement de véhicules motorisés sur les pistes cyclables ou le comportement dangereux des automobilistes est également pointé du doigt. Des points déjà critiqués lors des précédentes éditions, en 2017 et 2019.

« Plusieurs critères évalués ont stagné ou se sont même détériorés », soutient par ailleurs l’association Place au vélo. La gestion des travaux, l’entretien des voies cyclables ou encore le confort des itinéraires cyclables figurent dans leur liste des points à améliorer.

Interrogé par Ouest-France, Simon Citeau, adjoint (EELV) à la maire chargé des déplacements doux concède que la ville « a besoin d’un sursaut » et liste les améliorations déjà apportées : ouverture d’un grand parking vélo à la gare, extension du réseau de vélos en libre service, etc. Il faudra au moins cela si Nantes veut retrouver le podium de ce classement, qu’elle avait l’habitude de truster.

Et dans le reste de la métropole ?

Conséquence de l’augmentation du nombre de répondants et donc de villes prises en compte (il faut qu’au moins 50 personnes renvoient le questionnaire), cinq communes de la métropole nantaise font leur entrée au classement (Indre, La Montagne, Le Pellerin, Les Sorinières et Sautron) et rejoignent les 14 qui y figuraient déjà. Avec des résultats contrastés. Si La-Chapelle-sur-Erdre, Indre ou Basse-Goulaine font figure de bons élèves, Vertou et Couëron sont classées parmi les cancres où la situation est jugée « défavorable » aux cyclistes. Parmi les points noirs recensés, Place au vélo note « le manque de qualité ou l’absence d’itinéraires rapides et directs pour rejoindre les communes voisines ou les grands axes » ou encore « le difficile accès aux services de location de vélo ».

