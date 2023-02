Lundi, Mediacités était invité à décrypter la ségrégation scolaire au sein des collèges et lycées nantais. Indices de position sociale, fractures entre enseignement public et privé... Une émission à réécouter ici.

Depuis plusieurs mois, Mediacités s’intéresse à la ségrégation sociale qui règne au sein du système éducatif français. En juin dernier, nous nous penchions par exemple sur le cas du collège Rosa Parks, l’un des plus défavorisés de l’agglomération nantaise.

Depuis, la publication par le ministère de l’Éducation nationale des Indices de position sociale (IPS) des écoles, collèges et lycées a relancé le débat et permis de mettre en lumière les limites des cartes scolaires ou les fractures sociales entre enseignement public et privé au sein des collèges et des lycées du département.

Une émission à réécouter

Suite à ces différentes enquêtes, Denis Vannier, journaliste collaborant régulièrement à Mediacités, était invité lundi soir du #Spacenantes (un espace de discussion sur le réseau social Twitter) consacré au problème. L’occasion de revenir en détail sur ces fameux IPS et les logiques sociales à l’œuvre dans l’espace éducatif nantais. Une émission animée par Mahdiya Hassan-Laksiri du Collectif Isonomia, à réécouter ici :

Écouter l’émission

Lire aussi : toutes nos enquêtes sur la ségrégation scolaire

à Nantes et en Loire-Atlantique