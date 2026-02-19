Entouré de ses alliés de la droite et du centre, le candidat (LR) a présenté son programme électoral, assez classique sur la sécurité, original sur la culture, et (trop ?) ambitieux sur l’économie ou les transports. De nombreuses annonces vagues, sur le calendrier ou le coût, restent à préciser.

Ce samedi 14 février, dans son QG de campagne installé rue de la Contrescarpe, Foulques Chombart de Lauwe dévoile (enfin) à la presse son programme municipal. À ses côtés, « le quatuor » : Sarah El Haïry (MoDem), Guillaume Richard (Horizons), Valérie Oppelt (Renaissance) et Pierre‐Antoine Gourraud, enseignant‐chercheur issu de la « société civile ». Une photo de famille pour symboliser l’union par les idées de la droite et du centre à Nantes, malgré la dissidence de l’ex-macroniste Mounir Belhamiti et la défection de Julien Bainvel (LR).

« Un socle d’idées communes extrêmement robuste et qui n’avait pas de ligne rouge », assure le candidat « Foulques Chombart ». Une manière d’afficher une coalition sans fissures, alors que dans le camp d’en face, le PS et les écologistes ont acté cinq « désaccords » depuis 2020, qui le sont encore aujourd’hui.