Le programme de Foulques Chombart de Lauwe, entre « nouveau souffle » et esbroufe

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Thibault Dumas et Anouck Fily

Entouré de ses alliés de la droite et du centre, le candidat (LR) a présenté son programme électoral, assez classique sur la sécurité, original sur la culture, et (trop ?) ambitieux sur l’économie ou les transports. De nombreuses annonces vagues, sur le calendrier ou le coût, restent à préciser.

Ce samedi 14 février, dans son QG de campagne installé rue de la Contrescarpe, Foulques Chombart de Lauwe dévoile (enfin) à la presse son programme municipal. À ses côtés, « le quatuor » : Sarah El Haïry (MoDem), Guillaume Richard (Horizons), Valérie Oppelt (Renaissance) et Pierre‐Antoine Gourraud, enseignant‐chercheur issu de la « société civile ». Une photo de famille pour symboliser l’union par les idées de la droite et du centre à Nantes, malgré la dissidence de l’ex-macroniste Mounir Belhamiti et la défection de Julien Bainvel (LR).

« Un socle d’idées communes extrêmement robuste et qui n’avait pas de ligne rouge », assure le candidat « Foulques Chombart ». Une manière d’afficher une coalition sans fissures, alors que dans le camp d’en face, le PS et les écologistes ont acté cinq « désaccords » depuis 2020, qui le sont encore aujourd’hui.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre
1 / ?